مسئول أردني سابق : أمريكا ترى تشكيل جماعة الإخوان تهديدا لاستقرار الشرق الأوسط

علق جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية الأسبق ، على تصنيف أمريكا والأرجنتين لفروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن منظمات إرهابية .

وقال العناني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" الولايات المتحدة ترى أن جماعة الإخوان تشكل تهديدا لمصالحها في المنطقة واستقرار منطقة الشرق الأوسط".



وأضاف"من مصلحة الولايات المتحدة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط خاصة في الأردن ولبنان ومصر ".

وتابع العناني :"الولايات المتحدة لا تريد ان يكون هناك أي دور للإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط ".

وقررت الحكومة الأرجنتينية إدراج فروع جماعة الإخوان في كل من لبنان ومصر والأردن على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تقارير رسمية أشارت إلى تورط تلك الفروع في أنشطة غير قانونية، من بينها أعمال ذات طابع إرهابي.

وجاء القرار بتوجيه من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تبنى خلال الفترة الأخيرة سياسة خارجية أكثر تقاربًا مع المعسكر الغربي، وقالت الحكومة في بيان رسمي: "تؤمن هذه الحكومة إيمانًا راسخًا بضرورة أن تنحاز الأرجنتين إلى الحضارة الغربية التي تحترم حقوق الفرد ومؤسساته، وتكافح باستمرار من يسعون إلى تدميرها."



ويُعد هذا التحرك من أبرز الخطوات التي اتخذتها بوينس آيرس في إطار مقاربتها الجديدة تجاه التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود، وسط توقعات بردود فعل سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.