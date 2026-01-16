الثلاثاء.. المسرح المتنقل يصل قرى أشمون لدعم المواهب ونشر الوعي

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الثلاثاء 20 يناير الجاري، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، بقرى مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي وإتاحة الخدمات الإبداعية بالقرى الأكثر احتياجا.

تنطلق فعاليات القافلة من قرية كفر صراوة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتشمل باقة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، من بينها: تعليم الرسم والتلوين، تصميم مشغولات اليدوية بالخرز، تعليم الكروشيه والطباعة بالاستنسل، إلى جانب ورشة لتعليم فن الريزن.

كما تتضمن الفعاليات عروضا للموسيقى العربية، وأمسيات شعرية، وفقرة الأراجوز الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى لقاءات ثقافية وتوعوية، ويشهد اليوم الأول لقاء بعنوان "الوقاية من الأمراض المعدية"، يعقبه في اليوم التالي محاضرة بعنوان "كلنا واحد"، ويشهد اليوم الأخير محاضرة بعنوان "المتحف المصري الكبير بوابة مصر للعالم".

وتنتقل فعاليات القافلة إلى قرية عزبة عمرو، في الفترة من 24 إلى 26 يناير، متضمنة نفس الورش الفنية والحرفية، والفقرات الفنية، إلى جانب اللقاءات التثقيفية والتوعوية، حيث يشهد اليوم الأول لقاء بعنوان "المتحف المصري الكبير"، يليه في اليوم التالي محاضرة بعنوان "الشعب المصري نسيج واحد"، وتختتم الفعاليات مع محاضرة بعنوان "الشائعات وأثرها على المجتمع".

تنفذ القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة المنوفية برئاسة ربيع الحسانين، ومن خلال بيت ثقافة أشمون، وتأتي في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وبناء الوعي لدى مختلف الفئات العمرية.