زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
اتحاد الكرة يحسم الجدل: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى كأس العالم 2026
تكنولوجيا وسيارات

دبي تتجه نحو المستقبل.. إطلاق أول تاكسي جوي بنهاية 2026| تفاصيل

صبري طلبه

تواصل دبي تعزيز مكانتها في قطاع النقل، عبر مشروع التاكسي الجوي، الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة التجارية بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في تقنيات الطيران المدني المتقدم، بما يعزز تجربة التنقل الذكي ويرتقي بكفاءة الحركة داخل المدينة.

تقنيات صديقة للبيئة وأداء متفوق

يتميز التاكسي الجوي بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يتيح له العمل في بيئة حضرية دون الحاجة إلى بنية تحتية ضخمة، وهو قادر على قطع مسافات تصل إلى 160 كيلومتراً بسرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة.

ولم يغفل المطورون البعد البيئي، حيث صممت المركبة لتكون صديقة للبيئة بالكامل، دون أي انبعاثات ملوثة خلال التشغيل، ما يجعلها نموذجاً للتنقل المستدام المتوافق مع رؤية دبي لمستقبل ذكي ونظيف.

يمثل المشروع جزءًا من استراتيجية دبي لتطوير منظومة النقل الحضري وتحقيق تجربة سلسة وآمنة للمواطنين والزوار على حد سواء، ويتيح التاكسي الجوي خيارات تنقل سريعة ومرنة تربط المناطق الحيوية في المدينة، ما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة التنقل اليومي داخل الإمارة.

وجاء ذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في الإمارات، التي شهدت حضور أكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب نخبة من قادة الشركات العالمية، ويؤكد هذا الحدث مكانة دبي كمركز جذب عالمي للتقنيات الحديثة ومسرّع للابتكار في مجالات النقل والطيران المدني المستقبلي.

نظرة مستقبلية للطيران الحضري

مع تدشين مشروع التاكسي الجوي، ترسخ دبي نموذجها المميز في دمج التكنولوجيا المتقدمة مع احتياجات المدن الحديثة، مؤكدة على قدرة المدن المستقبلية على الجمع بين السرعة، الاستدامة، وسلاسة التنقل. 

ويشكل المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق الرؤية الطموحة للإمارة لتصبح رائدة في النقل الجوي الحضري، مستفيدة من أحدث الابتكارات لتلبية متطلبات الأجيال القادمة.

