الداخلية: الفيديو المنتشر لنزيل يدعى الإعتداء عليه مفبرك.. وهذه العقوبة القانونية

كشفت وزارة الداخلية أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم نفيه بشأن إدعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه بالضرب من قبل نزلاء آخرين داخل محبسه فى محاولة لقتله دون تدخل من إدارة المركز .

فقد نشرت إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنزيل المذكور يتحدث خلاله فى ذات الإدعاءات ، حيث تبين أنه فيديو مفبرك بإستخدام خاصية الذكاء الإصطناعى فى إطار محاولة لخلط الحقائق وإثارة البلبلة .

عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونية

يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 الفبركة الإلكترونية ونشر محتوى مضلل بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100000 جنيهًا مصريًا.

وكانت قد علقت الإعلامية ريهام سعيد، على أزمة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "الواحد بعد كدة لما يسمع تصريح مستفز للغاية يسكت ويوكل أمره لله ويدعي أن ربنا يهدي الجميع عشان مايهزأش نفسه مع اللي يسوي واللي مايسواش".

في سياق متصل، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب بشكل خاطئ للإعلامية ريهام سعيد، وادعى البعض أنه موجه للفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة حول حلقات برنامجها، التي استهزأ فيها بضيوف بعض الحلقات.

وجاء المنشور المفبرك عبر صفحة باسم ريهام سعيد على «فيسبوك»، متضمنا نصًا طويلًا مليئًا بالاتهامات والتصريحات الصادمة تجاه العوضي، إلا أن الإعلامية أكدت أنه لم يصدر عنها أي منشور من هذا النوع، وأن كل ما تم تداوله هو تزييف وفبركة.

كانت سعيد قد نفت في وقت سابق صحة أي منشورات تهاجم العوضي، وأوضحت أنها لن تتعامل مع أي محتوى مفبرك ينسب إليها، وأن أي مخالفة من هذا النوع ستواجه بإجراءات قانونية.