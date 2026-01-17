أحمد شوبير يطرح سؤالًا على الجمهور قبل مواجهة مصر ونيجيريا

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالًا على جمهور الكرة المصرية، قبل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك :«توقعاتكم لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا؟».



وتنتظر الجماهير مواجهة قوية بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء مشواره بالبطولة بشكل إيجابي، وحصد المركز الثالث بعد الخروج من نصف النهائي.



يستضيف استاد محمد الخامس مساء اليوم السبت، مباراة قوية بين منتخبي مصر ونيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر انطلاقه في تمام السادسة مساءً.

ويُعتبر منتخب نيجيريا أكثر المنتخبات تتويجًا بالميداليات في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث جمع خلال مسيرته:

نيجيريا.. الأكثر تتويجًا بالميداليات في تاريخ كأس أمم أفريقيا

3 ميداليات ذهبية

5 ميداليات فضية

8 ميداليات برونزية

ليصل مجموع ما حققه من الألقاب القارية إلى 16 ميدالية.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة بعد خروجه من نصف نهائي البطولة، عقب خسارته أمام السنغال بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، ما أضاع فرصة الفراعنة في بلوغ المباراة النهائية.

من جهته، توقف مشوار منتخب نيجيريا عند الدور ذاته، بعدما تأهل المنتخب المغربي إلى النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مواجهة اتسمت بالقوة والندية والحذر التكتيكي.

ويطمح منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث، لمصالحة جماهيره واستعادة الثقة، وإنهاء البطولة بشكل يليق بتاريخه العريق في القارة الإفريقية.

وفي المقابل، يسعى المنتخب النيجيري لحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، لإنهاء مشاركته القارية بشكل إيجابي وتأكيد حضوره القوي في تاريخ البطولة.









