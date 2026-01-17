قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يطرح سؤالًا على الجمهور قبل مواجهة مصر ونيجيريا

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالًا على جمهور الكرة المصرية، قبل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك :«توقعاتكم لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا؟».
 

وتنتظر الجماهير مواجهة قوية بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء مشواره بالبطولة بشكل إيجابي، وحصد المركز الثالث بعد الخروج من نصف النهائي.


يستضيف استاد محمد الخامس مساء اليوم السبت، مباراة قوية بين منتخبي مصر ونيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر انطلاقه في تمام السادسة مساءً.

ويُعتبر منتخب نيجيريا أكثر المنتخبات تتويجًا بالميداليات في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث جمع خلال مسيرته:

نيجيريا.. الأكثر تتويجًا بالميداليات في تاريخ كأس أمم أفريقيا 

3 ميداليات ذهبية

5 ميداليات فضية

8 ميداليات برونزية

ليصل مجموع ما حققه من الألقاب القارية إلى 16 ميدالية.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة بعد خروجه من نصف نهائي البطولة، عقب خسارته أمام السنغال بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، ما أضاع فرصة الفراعنة في بلوغ المباراة النهائية.

من جهته، توقف مشوار منتخب نيجيريا عند الدور ذاته، بعدما تأهل المنتخب المغربي إلى النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مواجهة اتسمت بالقوة والندية والحذر التكتيكي.

ويطمح منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث، لمصالحة جماهيره واستعادة الثقة، وإنهاء البطولة بشكل يليق بتاريخه العريق في القارة الإفريقية.

وفي المقابل، يسعى المنتخب النيجيري لحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، لإنهاء مشاركته القارية بشكل إيجابي وتأكيد حضوره القوي في تاريخ البطولة.



 


 

الإعلامي أحمد شوبير جمهور الكرة المصرية مباراة منتخب مصر نيجيريا كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يونايتد ضد السيتي.. الشوط الأول ينتهي بلا أهداف في ديربي مانشستر

اتحاد الغوص والإنقاذ

الجمعية العمومية لاتحاد الغوص والإنقاذ تعتمد تعديلات اللائحة بالإجماع

منتخب مصر

3 ملايين و200 ألف دولار جائزة منتخب مصر حال الفوز بـ المركز الثالث

بالصور

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد