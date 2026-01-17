5 قتلى جراء انهيار جليدي في النمسا

أفادت وسائل إعلام محلية في النمسا بمصرع خمسة أشخاص جراء انهيار جليدي وقع اليوم في إحدى المناطق الجبلية.

وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، فيما يجري العمل للبحث عن مفقودين محتملين تحت كتلة الجليد المنهارة، ولم تُصدر السلطات بعد بياناً رسمياً حول ملابسات الحادث أو هوية الضحايا.

وفي سياق آخر، نجح فريق من العلماء في إعداد أدق خريطة حتى الآن للصخور الأساسية والتضاريس الواقعة أسفل الغطاء الجليدي الهائل للقارة القطبية الجنوبية، كاشفين عن هياكل جيولوجية خفية تتحكم في حركة الأنهار الجليدية وتشكل سطح الجليد من الأعلى.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة ساينس يوم الخميس 15 يناير، فإن الغطاء الجليدي الذي يغطي القارة يمتد على مساحة تتجاوز 5.4 ملايين ميل مربع (نحو 14 مليون كيلومتر مربع)، ويخفي تحته جبالا ووديانا وبحيرات وأحواضا لم تكن معروفة بتفاصيلها من قبل.