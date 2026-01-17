تقارير سورية: قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة القنيطرة

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع "قصف مدفعي إسرائيلي" على منطقة تل أحمر، في ريف القنيطرة قرب الحدود مع هضبة الجولان.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، السبت، بسط سيطرتها على حقلي «صفيان» و«الثورة» النفطيين، إضافة إلى عقدة الرصافة وجسر شعيب الذكر غرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة، مؤكدة تقدم قواتها باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور.

وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن وحدة من القوات الخاصة تمكنت من مباغتة مجموعات تابعة لقوات PKK والسيطرة على جسر شعيب الذكر قبل تفجيره، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية مستمرة بهدف بسط السيطرة الكاملة على مطار الطبقة وطرد ما وصفته بـ«الميليشيات الإرهابية وفلول النظام البائد».