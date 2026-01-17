قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات تحتفل بعامها الـ11 وتتوسع إقليميا

كريم عاطف

احتفلت بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات للعام الخامس على التوالي بمؤتمرها السنوي ، حيث تم الإعلان رسميا عن إقامة جولات جديدة للبطولة في أربع دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، وقد تزامن هذا الإعلان الطموح مع حفل بهيج لتوزيع الجوائز وتكريم أبطال مصر والشرق الأوسط الذين تألقوا على مضامير السباق خلال العام الماضي 2025، في خطوة تؤكد على ريادة البطولة وتوسعها المستمر.

شهد المؤتمر حضور كبير، ممثلا في وزارة الشباب والرياضة المصرية، ونادي السيارات والرحلات المصري، وحضور واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، بالإضافة إلى نخبة من المتسابقين الأبطال القادمين من الإمارات، والسعودية، وتونس، والكويت، وسوريا، وليبيا، وعمان، والولايات المتحدة الأمريكية مما عكس البعد العربي الأصيل والتكامل الرياضي العالمي الذي تسعى البطولة لتحقيقه.

في إطار احتفال البطولة بعامها الحادي عشر على التوالي، قدم سامح عبد القوي، المنظم العام للبطولة، عرضا تقديميا شاملا استعرض فيه منظومة "REV IT UP" ومجالات تخصصاتها المختلفة، وأكد أن المنظومة لا تقتصر فقط على تنظيم سباقات السيارات، بل تشمل مجالات أوسع تهدف إلى تنمية وتطوير رياضة المحركات في المنطقة، كما سلط الضوء على الإنجازات البارزة التي تحققت على مدار الأعوام العشرة الماضية.

كشف عبد القوي عن التوجه المستقبلي للبطولة، مؤكداً على استكمال التعاون المشترك مع الدول العربية، والذي بدأ زرع نواته منذ سنوات، وأوضح أن الخطة لا تقتصر على مجرد المشاركة في السباقات، بل تتعداها لتشمل التنظيم المشترك للبطولات خارج مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة قد حدثت بالفعل لأول مرة العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل سابقة ناجحة سيتم البناء عليها.

اختتم المنظم العام تصريحاته بالتأكيد على أن العام الحالي 2026 سيشهد المزيد من جولات بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات خارج حدود الوطن الأم، وهو ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من الاحترافية والعالمية للبطولة المصرية، ويعزز مكانتها كمنصة إقليمية رائدة لاستقطاب المواهب والأبطال في رياضة سباقات السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

