المشدد 3 سنوات لمتهمين في واقعة سطو مسلح على محل اتصالات ببورسعيد عام 2012

​قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضي مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل من "ع ع ا، ح م م"، لاتهامهما بالسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2012.

​تعود أحداث الواقعة حين أقدم المتهمون على سرقة مبلغ نقدي وهاتف خلوي مملوكين للمجني عليهما "سامح السيد توفيق" و"أحمد حسن عبد الدايم" بطريق الإكراه، حيث ثبت من خلال شهادة الشهود ومحضر التحقيق أن المتهمين أشهروا في وجه المجني عليهما سلاحاً نارياً بندقية آلية مهددين إياهما بها، مما بث الرعب في نفسيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وسرقتهما كرهاً عنهما، في حين تواجد أحد الشركاء على مسرح الجريمة شاداً من أزرهم.

​ثبت من خلال شهادة مدير المحل أنه حال تواجده بالحانوت فوجئ بستة أشخاص حاملين الأسلحة النارية ومسلحين بـ بندقية آلي قاموا بتهديده، وتمكنوا بتلك الوسيلة من استلاب المبلغ المالي والمقتنيات، كما كشفت التحقيقات عن حيازة وإحراز المتهمين لسلاح ناري مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته، ويأتي هذا الحكم بعد صدور أحكام سابقة بحق 4 متهمين آخرين شاركوا في ذات الجريمة إبان عام 2012.