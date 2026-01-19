قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنكروا في زي منقبات| شاهد على واقعة بولاق الدكرور: الجناة دخلوا الشقة بحجة الجيرة قبل قتل السيدة وتقييد ابنتها
قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر
دياب اللوح يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
رئيس أركان جيش الاحتلال: مستعدون لتفعيل قدرة هجومية غير مسبوقة ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل
أول رد فعل من كاف عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا .. ماذا قال؟
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
توك شو

العراقي للدراسات الإستراتيجية: تأخر انتخاب الرئاسة العراقية يهدد بفراغ دستوري

العراق
العراق
عادل نصار

قال الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إنّ المشهد السياسي العراقي يشهد حالة معقدة من الانقسام الحاد، انعكست بصورة مباشرة على مسار الانتخابات وتعقيد عملية اختيار الرئاسات الثلاث.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الإطار التنسيقي يعاني من غياب وحدة الأهداف والاستراتيجية والموقف الوطني، ما أدى إلى صراعات داخلية بين قياداته، لافتًا إلى أن هذا الإطار لا يقوم على هوية فكرية سياسية، بل على هوية طائفية شيعية ضمن ما وصفه بنظرية الحاكمية الشيعية.

وأشار فيصل إلى أن الخلافات لا تقتصر على البيت الشيعي، بل تمتد إلى ملف رئاسة الجمهورية، حيث ما زال الانقسام قائمًا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وبيّن أن الحزب الديمقراطي يرى أن المنصب يمثل جميع الأكراد، في حين يعتبره الاتحاد الوطني استحقاقًا خاصًا به، الأمر الذي جعل هذا المنصب حلقة معطلة في السلسلة الدستورية، وقادرًا على تجميد كامل العملية السياسية عند غياب التوافق.

وذكر، أن أزمة اختيار رئيس الجمهورية تنعكس مباشرة على بقية الاستحقاقات الدستورية، إذ لا يمكن تكليف رئيس للوزراء من دون انتخاب رئيس للجمهورية، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يقود العراق إلى فراغ دستوري وشلل كامل في النظام السياسي.

العراقي للدراسات المشهد السياسي مسار الانتخابات

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

قطارات السكك الحديدية

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على مسار القطارات

وزير الزراعة مع المستشار محمود فوزي

وزير الزراعة: تحديث قانون التعاونيات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

الكويت

الكويت تعرب عن تضامنها مع إسبانيا في حادث تصادم القطارين

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

