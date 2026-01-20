أخبار التوك شو| مفاجأة في سعر عيار 21 .. انخفاض ملحوظ وشبورة كثيفة تضرب أغلب الأنحاء

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

الوزراء: نولي أولوية قصوى للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أولوية قصوى للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. انخفاض ملحوظ وشبورة كثيفة تضرب أغلب الأنحاء

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

التموين تستعد بخطة شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع خلال رمضان.. فيديو

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في خفض معدلات التضخم.

تصل إلى التوحد.. تحذيرات من الولادة القيصرية على الأمهات والأطفال

في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات الولادة القيصرية داخل مصر، أطلقت وزارة الصحة والسكان تحذيرات واضحة من التوسع غير المبرر في اللجوء إلى هذا الإجراء الجراحي.

بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك

أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تكثف جهودها لافتتاح الكثير من المعارض الغذائية وسوق اليوم الواحد التي تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 20 يناير 2026.

ترامب: جرينلاند ضرورية للأمن القومي الأمريكي والعالمي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجريت مكالمة جيدة للغاية مع الأمين العام لحلف الناتو بشأن جرينلاند.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 20 يناير 2026.

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.