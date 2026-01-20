السيطرة على حريق محدود داخل سنتر بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود شب داخل أحد المحلات بسنتر الياسمين بمدينة العبور ، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون امتداده إلى المناطق المجاورة، ودون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سايبر بسنتر الياسمين بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة للتعامل مع الحريق.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

في سياق آخر دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وذلك فور تلقي البلاغ وجارٍ محاولة السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.