ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغربية.. توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية من الشقق السكنية والمحلات

محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توقيع عقد تأدية خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأسواق بنطاق الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة طنطا، في خطوة مهمة تمثل دفعة قوية لمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأتي استجابة مباشرة لمطالب أهالي قرى مركز طنطا، بضرورة الارتقاء بالخدمات اليومية التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية 

وتم توقيع العقد بين رئاسة مركز ومدينة طنطا، ويمثلها خالد حامد العرفي بصفته رئيس مركز ومدينة طنطا، وبين شركة مكتب خدمات نظافة “إيهاب عبد الفتاح أبو اليزيد محمد” (شركة أفراد خاص)، ويمثلها إيهاب عبد الفتاح أبو اليزيد محمد، وذلك لتولي أعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأسواق،بنطاق الوحدات المحلية التابعة للمركز عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية والطرح الرسمي، بما يضمن انتظام الخدمة والتزامها بالمعايير المحددة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن هذا التعاقد يُعد بشرى حقيقية لأهالي قرى مركز طنطا، حيث يستهدف تنظيم عملية جمع ونقل المخلفات بصورة منتظمة تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، مشددًا على أن ملف النظافة يحظى باهتمام بالغ، باعتباره من الملفات الحيوية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا براحة المواطن وجودة حياته اليومية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتحرك وفق رؤية واضحة لتطوير منظومة النظافة من خلال التعاقد مع كيانات قادرة على تقديم خدمة فعالة على أرض الواقع، مع المتابعة المستمرة والتقييم الدوري للأداء داخل قرى مركز طنطا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن وتخفيف الأعباء عنه، وأن أي تقصير في هذا الملف سيتم التعامل معه بكل حسم.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد، أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن الجهود المبذولة في ملف النظافة تستهدف بالأساس تحسين مستوى المعيشة اليومية لأهالي محافظة الغربية مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة منتظمة وفعالة تليق بالمواطن.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي

الصحفيين العرب

الصحفيين العرب يدين استشهاد ثلاثة فلسطينيين باستهداف إسرائيلي وسط غزة

تطهير الترع

هل ارتفعت رسوم تطهير الترع؟ نقيب الفلاحين يجيب

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

