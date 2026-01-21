الغربية.. توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية من الشقق السكنية والمحلات

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توقيع عقد تأدية خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأسواق بنطاق الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة طنطا، في خطوة مهمة تمثل دفعة قوية لمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأتي استجابة مباشرة لمطالب أهالي قرى مركز طنطا، بضرورة الارتقاء بالخدمات اليومية التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية

وتم توقيع العقد بين رئاسة مركز ومدينة طنطا، ويمثلها خالد حامد العرفي بصفته رئيس مركز ومدينة طنطا، وبين شركة مكتب خدمات نظافة “إيهاب عبد الفتاح أبو اليزيد محمد” (شركة أفراد خاص)، ويمثلها إيهاب عبد الفتاح أبو اليزيد محمد، وذلك لتولي أعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأسواق،بنطاق الوحدات المحلية التابعة للمركز عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية والطرح الرسمي، بما يضمن انتظام الخدمة والتزامها بالمعايير المحددة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن هذا التعاقد يُعد بشرى حقيقية لأهالي قرى مركز طنطا، حيث يستهدف تنظيم عملية جمع ونقل المخلفات بصورة منتظمة تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، مشددًا على أن ملف النظافة يحظى باهتمام بالغ، باعتباره من الملفات الحيوية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا براحة المواطن وجودة حياته اليومية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتحرك وفق رؤية واضحة لتطوير منظومة النظافة من خلال التعاقد مع كيانات قادرة على تقديم خدمة فعالة على أرض الواقع، مع المتابعة المستمرة والتقييم الدوري للأداء داخل قرى مركز طنطا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن وتخفيف الأعباء عنه، وأن أي تقصير في هذا الملف سيتم التعامل معه بكل حسم.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد، أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن الجهود المبذولة في ملف النظافة تستهدف بالأساس تحسين مستوى المعيشة اليومية لأهالي محافظة الغربية مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة منتظمة وفعالة تليق بالمواطن.