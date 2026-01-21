ترامب: هناك سلام في الشرق الأوسط والرئيس السيسي لعب دورا أساسيا لتحقيق هذا الأمر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه هناك سلام في الشرق الأوسط والرئيس السيسي لعب دورا أساسيا في تحقيق هذا الامر



وقال ترامب في كلمته في لقاء ثنائي مع الرئيس السيسي، :" نريد السلام في الشرق الأوسط ".

وتابع ترامب :" لو لم نقصف المواقع النووية الإيرانية لما تحقق السلام في الشرق الأوسط ".



وأوضح ترامب أن قوة الولايات المتحدة تنعكس مباشرة على قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن «أمريكا قوية تعني ناتو قويًا»، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة عالميًا.

متطلبات الأمن القومي الأمريكي



وأضاف أن متطلبات الأمن القومي الأمريكي لا تنفصل عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، معتبرًا أن الاقتصاد القوي يمثل الأساس الحقيقي للقدرة العسكرية والدفاعية.

وفي هجوم حاد على سلفه، وصف ترامب الرئيس السابق جو بايدن بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، مؤكدًا أن إدارته ورثت حالة من الفوضى ألحقها بايدن بالبلاد، قبل أن تنجح الإدارة الحالية في القضاء عليها خلال عام واحد فقط، على حد قوله.

