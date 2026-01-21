قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
ترامب: هناك سلام في الشرق الأوسط والرئيس السيسي لعب دورا أساسيا لتحقيق هذا الأمر

الرئيس السيسي وترامب
الرئيس السيسي وترامب
هاني حسين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه هناك سلام في الشرق الأوسط والرئيس السيسي لعب دورا أساسيا في تحقيق هذا الامر


وقال ترامب في كلمته في لقاء ثنائي  مع الرئيس السيسي، :"  نريد السلام في الشرق الأوسط  ".

وتابع ترامب :" لو لم نقصف المواقع النووية الإيرانية لما تحقق  السلام في الشرق الأوسط ". 


وأوضح ترامب أن قوة الولايات المتحدة تنعكس مباشرة على قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن «أمريكا قوية تعني ناتو قويًا»، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة عالميًا.

متطلبات الأمن القومي الأمريكي


وأضاف أن متطلبات الأمن القومي الأمريكي لا تنفصل عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، معتبرًا أن الاقتصاد القوي يمثل الأساس الحقيقي للقدرة العسكرية والدفاعية.

وفي هجوم حاد على سلفه، وصف ترامب الرئيس السابق جو بايدن بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، مؤكدًا أن إدارته ورثت حالة من الفوضى ألحقها بايدن بالبلاد، قبل أن تنجح الإدارة الحالية في القضاء عليها خلال عام واحد فقط، على حد قوله.
 

