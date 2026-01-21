الرئيس السيسي: نبذل أقصى جهد ممكن لإنجاح خطة إنهاء حرب غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه الكامل للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف غزة، مطالبًا إياه بالاستمرار في رعاية خطته؛ حتى تنفيذها بشكل كامل، وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وقال الرئيس السيسي- في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش فعاليات منتدى دافوس- إنه يطلب من الرئيس ترامب مواصلة دعمه للخطة الخاصة بقطاع غزة، مشددًا على أن مصر تبذل أقصى جهد ممكن؛ من أجل إنجاح خطة إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في القطاع.

دعم مسارات التهدئة في غزة

وهنأ الرئيس السيسي نظيره الأمريكي على ما وصفه بـ«عام ناجح من الإنجازات»، معربًا عن سعادته بمشاركة مصر في «مجلس السلام» الذي يقوده الرئيس ترامب، ودوره في دعم مسارات التهدئة وحل النزاعات في المنطقة.

كما وجه الرئيس السيسي، الشكر للرئيس ترامب، على دعمه لمصر في قضية المياه، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في حماية المصالح المصرية وتعزيز الأمن المائي.

وقف حرب غزة

وأشار إلى أن الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي؛ كانت عاملًا حاسمًا في وقف حرب غزة، مؤكدًا أنه لولا هذه الجهود؛ لما تم التوصل إلى التهدئة الحالية.

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أهمية استمرار الرعاية الأمريكية لملف غزة، وصولًا إلى تنفيذ الخطة بشكل كامل، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.