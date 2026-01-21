أسامة كمال: تحركات الرئيس السيسي في دافوس تؤكد ثبات الموقف المصري ومركزيته إقليميا

قال الإعلامي أسامة كمال إن التحركات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما مشاركته في منتدى دافوس ولقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملت رسائل واضحة تعكس صلابة الموقف المصري والدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في قضايا المنطقة.

متابعة تطورات الإقليم

وأوضح كمال أن هذه التحركات تؤكد أن مصر دولة فاعلة وحاضرة بقوة في متابعة تطورات الإقليم، وتتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن العالم يولي اهتمامًا استثنائيًا بمنتدى دافوس هذا العام، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال المنتدى ركزت على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار في محيط إقليمي بالغ الاضطراب.

قمة السيسي وترامب

وأكد أسامة كمال أن القمة التي جمعت الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي تمثل محطة مهمة ضمن مشاركة مصر في منتدى دافوس، متوقعًا أن تنعكس هذه اللقاءات بنتائج إيجابية وتأثيرات ملموسة على مصر خلال المرحلة المقبلة.

مسار التنمية الاقتصادية

وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي مع نحو 70 من رؤساء كبرى الشركات العالمية يحمل دلالات قوية ورسالة مباشرة بأن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمار العالمي، وتسعى إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية مع كبرى الكيانات الدولية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.