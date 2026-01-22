قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
محافظات

الطب البيطري بسوهاج يدشن قافلة بيطرية مجانية بسفلاق لفحص وعلاج الحيوانات

جانب من القافلة بسوهاج
جانب من القافلة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، قافلة بيطرية علاجية مجانية، بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاءت القافلة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

قافلة بيطرية مجانية

وتحت إشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وبرعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وشهدت القافلة حضور وتوجيهات الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، والدكتور رمضان علي رمضان مدير برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمحافظة سوهاج (EU-ZIRA3A)، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الإنتاج الحيواني.

وتم خلال القافلة فحص وعلاج الحيوانات بالمجان، إلى جانب إجراء الفحوصات التناسلية وتحديد الحمل باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية (السونار)، وتشخيص وعلاج المشكلات التناسلية، فضلًا عن تنفيذ بعض العمليات الجراحية البسيطة، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية، ورشها لمكافحة الطفيليات الخارجية.

وشارك في أعمال القافلة عدد من أساتذة وأطباء معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، إلى جانب أطباء مديرية الطب البيطري بسوهاج، وأطباء وإداريي إدارة ساقلته البيطرية.

وأكد القائمون على القافلة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بالثروة الحيوانية، وتحسين إنتاجيتها، ودعم صغار المربين، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظة.

