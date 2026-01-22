الطب البيطري بسوهاج يدشن قافلة بيطرية مجانية بسفلاق لفحص وعلاج الحيوانات

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، قافلة بيطرية علاجية مجانية، بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاءت القافلة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

قافلة بيطرية مجانية

وتحت إشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وبرعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وشهدت القافلة حضور وتوجيهات الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، والدكتور رمضان علي رمضان مدير برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمحافظة سوهاج (EU-ZIRA3A)، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الإنتاج الحيواني.

وتم خلال القافلة فحص وعلاج الحيوانات بالمجان، إلى جانب إجراء الفحوصات التناسلية وتحديد الحمل باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية (السونار)، وتشخيص وعلاج المشكلات التناسلية، فضلًا عن تنفيذ بعض العمليات الجراحية البسيطة، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية، ورشها لمكافحة الطفيليات الخارجية.

وشارك في أعمال القافلة عدد من أساتذة وأطباء معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، إلى جانب أطباء مديرية الطب البيطري بسوهاج، وأطباء وإداريي إدارة ساقلته البيطرية.

وأكد القائمون على القافلة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بالثروة الحيوانية، وتحسين إنتاجيتها، ودعم صغار المربين، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظة.