إحالة عدد من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية برملة الإنجب للتحقيق لتقاعسهم

قرر طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، إحالة عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية برملة الإنجب للنيابة لإعمال شئونها حيال تقاعسهم عن تنفيذ الازالة الفورية لعدد 16حاله تعدي علي الأرض الزراعية لبناء مقابر بقرية لبيشة دون اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الحالات.

مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام ، وعلي أثرها قام أبو حطب بتحويل المذكورين للنيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، بعد أن تم تنفيذ الإزالة لكافة حالات التعديات المخالفة بالقرية .

من جانبه شدد أبو حطب علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قري مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، مشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على المال العام .