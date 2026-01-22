قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إحالة عدد من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية برملة الإنجب للتحقيق لتقاعسهم

ازالة مقابر مخالفة في المنوفية
ازالة مقابر مخالفة في المنوفية
مروة فاضل

قرر طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، إحالة عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية برملة الإنجب للنيابة لإعمال شئونها حيال تقاعسهم عن تنفيذ الازالة الفورية لعدد 16حاله تعدي علي الأرض الزراعية لبناء مقابر بقرية لبيشة دون اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الحالات.

مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام ، وعلي أثرها قام أبو حطب بتحويل المذكورين للنيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، بعد أن تم تنفيذ الإزالة لكافة حالات التعديات المخالفة بالقرية .

من جانبه شدد أبو حطب علي  نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قري مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، مشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على المال العام  .

محافظة المنوفية المنوفية ازالة المقابر التعدي على الاراضي الزراعية اخبار محافظة المنوفية

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

