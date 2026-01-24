قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: مركز طب أسرة شبراملس على وشك الانتهاء الكامل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن مركز طب الأسرة بقرية شبراملس بمركز زفتى يشهد حاليًا اللمسات الأخيرة من الأعمال، تمهيدًا لتسليمة لدخوله الخدمة ضمن منظومة المشروعات الصحية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن مركز زفتى يقترب من الوصول إلى نسبة إنجاز كاملة في مشروعات «حياة كريمة»، حيث تخطت نسبة التنفيذ الإجمالية 97.49%، لتضع الغربية في مقدمة المحافظات من حيث معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف الوصول إلى نسبة 100% في أقرب وقت ممكن، من خلال العمل المتواصل وتكثيف الجهود بالتنسيق بين جميع الجهات المنفذة، بما يعكس جدية الدولة في إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن قطاع الصحة بمركز زفتى شهد تنفيذ 25 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية، تم الانتهاء من 24 مشروعًا منها، ودخل 17 مشروعًا بالفعل حيز التشغيل، بينما يجري حاليًا استكمال إجراءات التسليم والفرش والتجهيز لعدد 7 وحدات صحية، والتي تم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان بواسطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وفق أعلى المواصفات القياسية المعتمدة.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره للدور المحوري الذي قام به جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، مؤكدًا أن ما تم إنجازه من مشروعات صحية على أرض مركز زفتى يعكس مستوى عاليًا من الجدية والانضباط في التنفيذ، ويبرهن على نجاح التعاون الوثيق بين محافظة الغربية ووزارة الإسكان في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لأهالي المركز، ضمن رؤية واضحة تضع صحة الإنسان في صدارة أولويات الدولة.

وأكد المحافظ أن مشروعات الصحة تحظى بأولوية قصوى داخل «حياة كريمة»، لما تمثله من ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن الدولة لا تكتفي بإنشاء مبانٍ خدمية، بل تحرص على خروجها للنور مكتملة وجاهزة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن، وتُحدث فارقًا حقيقيًا في مستوى الرعاية الصحية داخل القرى.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وتستهدف ضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد الانتهاء الكامل من جميع المشروعات المتبقية، تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها تباعًا، ليشعر المواطن بعوائد «حياة كريمة» على أرض الواقع، وبما يليق بحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قرى مركز زفتى.

اخبار محافظة الغربية مركز طب الأسرة المشروعات الصحية قرية شبرا اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

لماذا طالبت جماهير الأهلي بالاستعانة بشوبير بدلا من الشناوي؟..فيديو

عامر عامر

عامر عامر: إنبي مدرسة حراس المرمى.. والتقييم في مصر حسب الأهواء

مصطفى شوبير

مصطفى شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد مباراة يانج أفريكانز

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد