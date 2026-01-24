محافظ الغربية: مركز طب أسرة شبراملس على وشك الانتهاء الكامل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن مركز طب الأسرة بقرية شبراملس بمركز زفتى يشهد حاليًا اللمسات الأخيرة من الأعمال، تمهيدًا لتسليمة لدخوله الخدمة ضمن منظومة المشروعات الصحية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح محافظ الغربية أن مركز زفتى يقترب من الوصول إلى نسبة إنجاز كاملة في مشروعات «حياة كريمة»، حيث تخطت نسبة التنفيذ الإجمالية 97.49%، لتضع الغربية في مقدمة المحافظات من حيث معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف الوصول إلى نسبة 100% في أقرب وقت ممكن، من خلال العمل المتواصل وتكثيف الجهود بالتنسيق بين جميع الجهات المنفذة، بما يعكس جدية الدولة في إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن قطاع الصحة بمركز زفتى شهد تنفيذ 25 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية، تم الانتهاء من 24 مشروعًا منها، ودخل 17 مشروعًا بالفعل حيز التشغيل، بينما يجري حاليًا استكمال إجراءات التسليم والفرش والتجهيز لعدد 7 وحدات صحية، والتي تم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان بواسطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وفق أعلى المواصفات القياسية المعتمدة.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره للدور المحوري الذي قام به جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، مؤكدًا أن ما تم إنجازه من مشروعات صحية على أرض مركز زفتى يعكس مستوى عاليًا من الجدية والانضباط في التنفيذ، ويبرهن على نجاح التعاون الوثيق بين محافظة الغربية ووزارة الإسكان في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لأهالي المركز، ضمن رؤية واضحة تضع صحة الإنسان في صدارة أولويات الدولة.

وأكد المحافظ أن مشروعات الصحة تحظى بأولوية قصوى داخل «حياة كريمة»، لما تمثله من ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن الدولة لا تكتفي بإنشاء مبانٍ خدمية، بل تحرص على خروجها للنور مكتملة وجاهزة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن، وتُحدث فارقًا حقيقيًا في مستوى الرعاية الصحية داخل القرى.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وتستهدف ضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد الانتهاء الكامل من جميع المشروعات المتبقية، تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها تباعًا، ليشعر المواطن بعوائد «حياة كريمة» على أرض الواقع، وبما يليق بحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قرى مركز زفتى.