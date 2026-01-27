مواصفات اركفوكس كاولا S موديل 2026| صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اركفوكس كاولا S موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اركفوكس كاولا S موديل 2026 ، وتنتمي كاولا S لفئة السيارات الميني فان .

محرك اركفوكس كاولا S موديل 2026

اركفوكس كاولا S موديل 2026

تحصل سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 59 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 161 حصان، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 160 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اركفوكس كاولا S موديل 2026

اركفوكس كاولا S موديل 2026

زودت سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات اركفوكس كاولا S موديل 2026

اركفوكس كاولا S موديل 2026

تحتوي سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر اركفوكس كاولا S موديل 2026

اركفوكس كاولا S موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 124 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .