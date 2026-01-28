قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق
دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها
عائلتان من «ترينداد» و«توباجو» تقاضيان «ترامب» بسبب قصف قارب فنزويلي
‏الأذكار الحافظة في كل زمان ومكان .. من واظب عليهما لم يضره شيء
ترامب: كوبا ستنهار قريبًا .. ويكشف عن السبب
«جنبي وونسي وسندي».. مي عز الدين تُهنئ زوجها أحمد تيمور بعيد ميلاده برسالة مؤثرة
«شوبير» يكشف: الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. ورحيل جراديشار
العربي للاقتصاد الرقمي: ندعم حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عاما لحمايتهم من العنف والمحتوى الضار

الابتزاز الالكتروني للأطفال
هاني حسين

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إنه يؤيد القرار الفرنسي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الفئة العمرية تتعرض لمخاطر عدة، منها مشاهد العنف والابتزاز والمحتوى غير الأخلاقي، وهو ما يهدد التربية الصحيحة والنفسية للأطفال.

وأوضح غنيم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار يهدف إلى توجيه الأطفال نحو أنشطة أكثر إفادة، مثل القراءة والرياضة والبرامج الثقافية، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيقات مثل تيك توك، تحتوي على محتوى ضار يسيء للنشء والصحة النفسية.

وأشار إلى أن فرنسا تعتمد على تقنيات التحقق من العمر باستخدام طرف ثالث، إلى جانب التعرف على الوجه، وهو ما يمكن تطبيقه تقنيًا دون انتهاك الخصوصية، مؤكدًا أن هذا النموذج قد يكون مثاليًا لتطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول العربية وآسيا، خاصة إذا دعمت الشركات التكنولوجية منصات مخصصة للأطفال بمحتوى هادف باللغة العربية.

وأضاف أن الحريات الرقمية يجب أن تكون مسؤولة ومرتبطة بالأعراف والتقاليد، مشددًا على أهمية حماية الأطفال من الانغماس في محتوى غير مناسب خلال أوقات فراغهم، خاصة الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع.

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

الزمالك

الزمالك يحصل على 450 مليون جنيه لسداد ديون أرض النادي القديمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام

سميرة أحمد

سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص

أوقاف بني سويف

مقرأة ودروس منهجية ومدارس علمية.. «أوقاف بني سويف» تواصل الارتقاء العلمي للأئمة والواعظات

مجلس جامعة المنيا

جامعة المنيا توافق على برنامج المركبات الكهربائية والذكية بكلية الهندسة

انقطاع المياه

غدا الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

