العربي للاقتصاد الرقمي: ندعم حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عاما لحمايتهم من العنف والمحتوى الضار

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إنه يؤيد القرار الفرنسي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الفئة العمرية تتعرض لمخاطر عدة، منها مشاهد العنف والابتزاز والمحتوى غير الأخلاقي، وهو ما يهدد التربية الصحيحة والنفسية للأطفال.

وأوضح غنيم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار يهدف إلى توجيه الأطفال نحو أنشطة أكثر إفادة، مثل القراءة والرياضة والبرامج الثقافية، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيقات مثل تيك توك، تحتوي على محتوى ضار يسيء للنشء والصحة النفسية.

وأشار إلى أن فرنسا تعتمد على تقنيات التحقق من العمر باستخدام طرف ثالث، إلى جانب التعرف على الوجه، وهو ما يمكن تطبيقه تقنيًا دون انتهاك الخصوصية، مؤكدًا أن هذا النموذج قد يكون مثاليًا لتطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول العربية وآسيا، خاصة إذا دعمت الشركات التكنولوجية منصات مخصصة للأطفال بمحتوى هادف باللغة العربية.

وأضاف أن الحريات الرقمية يجب أن تكون مسؤولة ومرتبطة بالأعراف والتقاليد، مشددًا على أهمية حماية الأطفال من الانغماس في محتوى غير مناسب خلال أوقات فراغهم، خاصة الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع.