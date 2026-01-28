قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
اقتصاد

ارتفاع جنوني .. أسعار الذهب تواصل الصعود عقب حديث ترامب

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

عاودت أسعار الذهب الارتفاع الجنوني من جديد خلال تعاملات امس ، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات إلى تصاعد التوترات السياسية.

ويأتي هذا الارتفاع استكمالًا لموجة الصعود القوي التي دفعت الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا الأداء في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، الأمر الذي عزز جاذبية الذهب كأحد أبرز أدوات التحوط والملاذات الآمنة لدى المستثمرين.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الارتفاعات الأخيرة في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بالقفزات المتلاحقة في أسعار الأوقية عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جعل الأسعار المحلية تعكس التحركات العالمية للذهب بصورة شبه كاملة، دون وجود عوامل داخلية مؤثرة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5172 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5871 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6850 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7829 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.800 ألف جنيه.

