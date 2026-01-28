رئيسا أحياء العرب ووالضواحى يتابعان أعمال رفع كفاءة شبكة كهرباء ببورسعيد

تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب و الاستاذ فوزى الوالى رئيس حي الضواحى بمحافظة بورسعيد اعنال رفع كفاءة شبكة الكهرباء بعدد من مناطقة الاحياء قيادتهم فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ و فى إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من الاجهزة التنفيذية لرفع كفاءة شبكة الكهرباء وتأمين كافة أعمدة الإنارة وولاعات الاضاءة العامة والكابلات بنطاق الحيين والتحرك السريع لانهاء اسباب اى شكوى من المواطنين .

جاءت الاعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد برفع كفاءة شبكة الكهرباء على مستوى كافة أحياء محافظة بورسعيد

صيانة منطقة الكويت بالعرب

ففي حى العرب نفذت إدارة الكهرباء اليوم أعمال الصيانة الدورية بمتابعه عدد من ولاعات الاضاءه العامه واعمدة الانارة واصلاح الكابلات حيث قام الفريق الميدانى لادارة الكهرباء بالعرب بالمرور علي ولاعات الاضاءه العامه و أعمدة الانارة والكابلات وعمل صيانه لها

جاء التحرك استجابة لشكاوى المواطنين بنطاق حي الكويت حيث تم عمل صيانة للأعمدة و أضائتها و التأكد من أحكام إغلاق بوابات صواعد الاعمدة

واهاب الدعدع بالمواطنين الابلاغ الفورى عن اي شخص يعبث باعمدة الكهرباء حرصا على سلامة المواطنين

وشدد رئيس حي العرب على استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة المناطق السكنية وفق الخطة الموضوعة.

صيانة أعمدة الكهرباء بالقابوطي و الإسراء

و️فى حى الضواحي بناء على تعليمات من الاستاذ فوزى الوالى رئيس حى الضواحى بضرورة تطبيق الخطة الموضوعة من الاجهزة التنفيذية بالحى لرفع كفاءة شبكة الكهرباء و تأمين كافة ولاعات الاضاءة العامة واعمدة الانارة بنطاق الحى .

نفذت إدارة الكهرباء بحي الضواحى اليوم أعمال الصيانة الدورية بمتابعه عدد من ولاعات الاضاءه العامه واعمدة الانارة واصلاح الكابلات حيث قام الفريق الميدانى لادارة الكهرباء بالضواحى بالمرور علي ولاعات الاضاءه العامه و أعمدة الانارة والكابلات وعمل صيانه لها

بمتابعة الاستاذ فوزي الوالي قام الفريق الميدانى لادارة الكهرباء اليوم باستكمال اعمال الكهرباء امام مدرسه القابوطي الاعداديه بنات في بلوك ١٨ وتدكيك الكابلات وتوصيل عدد ٤ نزلات ترموبلاستيك وجاري العمل لاعاده اناره الاعمده ،

وفي منطقه الإسراء تم حل شكوي عماره ١١٧ بالتضرر من وجود سلك اسفل واجهه العماره وتم ازالته واناره اعمده الاناره أمام عماره ٤ وعماره ٦ بعد توصيل اسلاك ترموبلاستيك

وفي منطقه A2 بجانب حضانه سما أمام أبراج الحاسب الآلي تم اناره عامود بعد توصيل كشاف ليد ونزله سلك ..

واكد فوزى الوالي ان الأعمالةتهدف إلى ضمان سلامة أعمدة الإنارة العام بنطاق حى الضواحى ومنع أي مخاطر تهدد حياة المواطنين، في إطار خطة الصيانة الشاملة التي تشمل ولّاعات التغذية وأعمدة الإضاءة في نطاق الحي كما تأتي هذه الجهود انسجاماً مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تحقيق بنية تحتية مستدامة وتعزيز خدمات المرافق العامة بما يواكب احتياجات التنمية الحضرية ويحسن مستوى المعيشة للسكان و حرص الحي على تقديم خدمات فاعلة ومستدامة تلبي تطلعاتهم.