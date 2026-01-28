شيلة من الشاحن أهلاوي بنسبة 100%.. إبراهيم فايق يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد‏

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن حسم النادي الأهلي لصفقة أجنبية جديدة بإتمام التعاقد مع المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش.



وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" من الشاحن.. الاتفاق تم.. كاموش اهلاوي بنسبة ١٠٠ %".



‏واضاف :"سهلة اهيه

‏شيله من الشاحن.. الاتفاق تم.. كاموش اهلاوي بنسبة ١٠٠ %

‏يعني بكره او الجمعة ييجي مصر



وختم :"خليك فاكر في حتة تحت السن في الرتوش الأخيرة".



ودخل النادي الأهلي مرحلة متقدمة في مفاوضاته لضم اللاعب كامويش قادمًا من نادي ترومسو النرويجي، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نادي ترومسو يقضي بضم كامويش على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة، في خطوة تعكس رغبة النادي في تقييم اللاعب فنيًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.