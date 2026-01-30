أخبار أسوان| قوافل توعوية لمنطقة الوعظ.. ندوات لتمكين المرأة.. وترميم جسر محطة الري

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 29/1/2026 أحداث متنوعة .

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد منطقة وعظ أسوان برئاسة فضيلة الشيخ محمد على حفنى مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى ، وذلك فى إطار دعم أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات الدينية بما يسهم فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الوطنى المحورى الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب فى ترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ، ونشر الوعى الدينى الصحيح داخل المجتمع .

التنسيق بين محافظة أسوان ومنطقة الوعظ لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لتمكين المرأة وذوى الهمم بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وأوضحت سهير مكى مدير الوحدة بأنه فى ظل تعليمات محافظ أسوان المستمرة بتنوع الأنشطة والفعاليات ووصولها لأكبر شريحة من أبناء المجتمع الأسوانى ، وخاصة فى القرى والنجوع المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تستكمل تنظيم الندوات التوعوية

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنفيذ حملة ميدانية للتطعيم ضد مرض السعار وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود اللجان المختصة بمديرية الطب البيطري للتعامل الآمن والحضارى مع ظاهرة الكلاب الضالة، وخاصة بالمناطق السكنية المختلفة ، ومن بينها منطقتى كيما وعزبة الفرن ومجمع العروبة .

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تطعيم العديد من الكلاب المتواجدين بالشوارع بلقاح السعار ، وذلك ضمن خطة المحافظة للحد من المخاطر الصحية وحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

لحماية المواطنين.. تنظيم حملات لتطعيم الكلاب الضالة في أسوان | صور

فى متابعة مستمرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لجهود الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقيادة المهندس عمر سيف النصر تتواصل على مدار الساعة أعمال ترميم جسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو ، والذى تعرض لكسر مفاجئ أمس.

مثمناً الدور المتميز الذى يقوم به فريق العمل بالإدارة المركزية للري بأسوان للسيطرة على الموقف دون حدوث أى تأثيرات سلبية على الأراضى الزراعية أو مصالح المواطنين من خلال الدفع بنحو 50 معدة ثقيلة متنوعة شملت اللوادر والبلدوزورات والقلابات وسيارات النقل لضمان سرعة الإنتهاء من أعمال الترميم وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة بما يعكس الجاهزية الكاملة لمواجهة أى أحداث طارئة والحفاظ على أمن وإستقرار منظومة الرى.

ترميم جسر طرد محطة قورتة في أسوان وتحقيق استدامته .. صور