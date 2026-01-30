قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| قوافل توعوية لمنطقة الوعظ.. ندوات لتمكين المرأة.. وترميم جسر محطة الري

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق  29/1/2026 أحداث متنوعة .

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد منطقة وعظ أسوان برئاسة فضيلة الشيخ محمد على حفنى مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى ، وذلك فى إطار دعم أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات الدينية بما يسهم فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الوطنى المحورى الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب فى ترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ، ونشر الوعى الدينى الصحيح داخل المجتمع .

التنسيق بين محافظة أسوان ومنطقة الوعظ لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لتمكين المرأة وذوى الهمم بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وأوضحت سهير مكى مدير الوحدة بأنه فى ظل تعليمات محافظ أسوان المستمرة بتنوع الأنشطة والفعاليات ووصولها لأكبر شريحة من أبناء المجتمع الأسوانى ، وخاصة فى القرى والنجوع المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تستكمل تنظيم الندوات التوعوية

جهود متنوعة 

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنفيذ حملة ميدانية للتطعيم ضد مرض السعار وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود اللجان المختصة بمديرية الطب البيطري للتعامل الآمن والحضارى مع ظاهرة الكلاب الضالة، وخاصة بالمناطق السكنية المختلفة ، ومن بينها منطقتى كيما وعزبة الفرن ومجمع العروبة .

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تطعيم العديد من الكلاب المتواجدين بالشوارع بلقاح السعار ، وذلك ضمن خطة المحافظة للحد من المخاطر الصحية وحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

لحماية المواطنين.. تنظيم حملات لتطعيم الكلاب الضالة في أسوان | صور

فى متابعة مستمرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لجهود الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقيادة المهندس عمر سيف النصر تتواصل على مدار الساعة أعمال ترميم جسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو ، والذى تعرض لكسر مفاجئ أمس. 

مثمناً الدور المتميز الذى يقوم به فريق العمل بالإدارة المركزية للري بأسوان للسيطرة على الموقف دون حدوث أى تأثيرات سلبية على الأراضى الزراعية أو مصالح المواطنين من خلال الدفع بنحو 50 معدة ثقيلة متنوعة شملت اللوادر والبلدوزورات والقلابات وسيارات النقل لضمان سرعة الإنتهاء من أعمال الترميم وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة بما يعكس الجاهزية الكاملة لمواجهة أى أحداث طارئة والحفاظ على أمن وإستقرار منظومة الرى. 

ترميم جسر طرد محطة قورتة في أسوان وتحقيق استدامته .. صور

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

ترشيحاتنا

الفيشاوي

حبيب جدو .. أحمد الفيشاوي يحتفل بسبوع نجل سمية الألفي

ياسمين صبري

بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام

كتاب انا وياسر عرفات

أنا وياسر عرفات .. كتاب جديد لـ أسامة شرشر بمعرض القاهرة الدولي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد