في الدين .. متسابقو حفظ القرآن ببورسعيد يتنافسون بالتفقه

واصلت منافسات فرع الحافظ المتفقه فعالياتها على هامش مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وشهدت الاختبارات مستويات علمية ولافتة عكست تطورًا واضحًا في الجمع بين إتقان حفظ كتاب الله عز وجل والتفقه في شؤون الدين والفقه، داخل أروقة المسجد العباسي، وسط أجواء روحانية وتفاعل واسع من الحضور.



ويُعد فرع الحافظ المتفقه مبادرة أطلقتها محافظة بورسعيد لأول مرة في العام الماضي، كأول مسابقة دولية من نوعها تجمع بين حفظ القرآن الكريم والتعمق في علوم الدين والفقه، حيث يقوم مفهوم الحافظ المتفقه على إعداد حافظ لكتاب الله يكون إلى جانبه متفقهًا واعيًا بأحكام الدين ومقاصده، في ترجمة عملية لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ».





وشهدت المنافسات هذا العام نقلة نوعية ملحوظة مقارنة ببداية إطلاق الفرع في نسخته الأولى، إذ كان مستوى المتقدمين في العام الماضي أقل نسبيًا، قبل أن يعمل المتسابقون على مدار عام كامل على تجهيز أنفسهم علميًا وشرعيًا للمشاركة في النسخة الحالية، ما انعكس في قوة الأداء، وعمق الإجابات، ودقة الطرح الفقهي خلال الاختبارات.



وأكد متسابقون مشاركون أن لمسابقه بورسعيد الدولية بالغ الفضل في ظهور هذا العدد من الحفاظ المتفقهين في الدين، مشيرين إلى أن الفرع أسهم في تطوير وعيهم الديني وأفادهم في حياتهم الدنيوية، إلى جانب ما أضافه من ثقل علمي وقيمة حقيقية لمسابقه بورسعيد الدولية بين نظيراتها من المسابقات الدولية المصرية والأجنبية.



ولاقى فرع الحافظ المتفقه إشادات واسعة من شخصيات دينية بارزة ومسؤولين عن مسابقات دولية، من بينهم رئيس رابطة العالم الإسلامي والمسابقات الدولية، الذي أثنى على فكرة الفرع، مؤكدًا توقعه وإيمانه بتحوله إلى فرع دولي مستقل في المستقبل، خاصة بعد أن بدأت العديد من المسابقات حول العالم تسير على نهج محافظة بورسعيد وتطلق فروعًا مماثلة مستلهمة من هذه التجربة الرائدة.



ويُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تُقام هذا العام في دورتها التاسعة تحت اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي، وتختتم فعالياتها اليوم 2 فبراير، على أن تُختتم بحفل ختامي لتكريم الفائزين في مختلف الفروع.