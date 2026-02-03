قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. احتفالات بليلة النصف من شعبان واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 2/2/2026 أحداث متنوعة .

فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الأمسية الدينية والإحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية والأكاديمية بالمحافظة. 

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحاج حسن.. شاهد

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 حيث بلغت نسبة النجاح 78.40%  ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 % .

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.40%

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجهود جميع الجهات التنفيذية من أجل التدخل السريع ورفع المعاناة عن المواطنين، والتفاعل الفورى مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لوضع حلول عملية ومستدامة لها فقد نجحت الأطقم الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إحتواء وحل مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحى بمطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجوزيرة.

محافظ أسوان: تدخلات عاجلة لمشكلات الصرف الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد ، والذى تولى مهام عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلفًا لمحمود بدوى الذى تم نقله للعمل بمحافظة بورسعيد.

سرعة التعامل مع التحديات.. محافظ أسوان يستقبل وكيل التعليم الجديد

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لرجال الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقيادة المهندس عمر سيف النصر ، وكافة الإدارات الفرعية والجهات المشاركة تقديراً للجهود المكثفة والمتواصلة التى بذلوها على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الترميم الدائم لجسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو.


محافظ أسوان: نشكر رجال الري لنجاحهم في ترميم جسر طرد محطة قورتة

