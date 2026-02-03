أخبار أسوان.. احتفالات بليلة النصف من شعبان واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 2/2/2026 أحداث متنوعة .

فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الأمسية الدينية والإحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية والأكاديمية بالمحافظة.

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 حيث بلغت نسبة النجاح 78.40% ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 % .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجهود جميع الجهات التنفيذية من أجل التدخل السريع ورفع المعاناة عن المواطنين، والتفاعل الفورى مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لوضع حلول عملية ومستدامة لها فقد نجحت الأطقم الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إحتواء وحل مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحى بمطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجوزيرة.

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد ، والذى تولى مهام عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلفًا لمحمود بدوى الذى تم نقله للعمل بمحافظة بورسعيد.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لرجال الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقيادة المهندس عمر سيف النصر ، وكافة الإدارات الفرعية والجهات المشاركة تقديراً للجهود المكثفة والمتواصلة التى بذلوها على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الترميم الدائم لجسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو.



