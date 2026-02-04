للتحقيقات.. حبس المتهم بهدم منزل ابنته في دار السلام بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، حبس والد السيدة الذي هدم منزلها بقرية الشيخ صديق المنشاوي، مستخدمًا لودرًا خاصًا به، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل غاضبة بين الأهالي، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بهدم شخص منزل ابنته دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وعلى خلفية خلافات أسرية بين الطرفين، ما استدعى تدخل الأجهزة المعنية لفحص الواقعة على الفور.

وعلى الفور، انتقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برئاسة المهندس عبد الله اليمني، يرافقه مسؤولو الإدارة الهندسية، لإجراء معاينة ميدانية لموقع المنزل محل الواقعة، حيث تبين تعرضه للهدم الكامل دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون البناء.

وبسؤال الأطراف، كشفت التحريات الأولية وجود خلافات أسرية تطورت إلى قيام المتهم باستخدام لودر خاص لهدم المنزل الذي كانت تقيم فيه نجلته، دون سند قانوني، الأمر الذي ترتب عليه تحرير محضر هدم بدون ترخيص، ومحضر إثبات حالة بمركز شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لحين الانتهاء من فحص كافة ملابسات الواقعة.

وأكدت محافظة سوهاج أن التعامل مع أي مخالفات بناء أو هدم يتم خارج الإطار القانوني سيكون بمنتهى الحزم، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.