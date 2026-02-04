المواطن أولاً .. رئيس حي مناخ بور سعيد تشدد على سرعة الاستجابة للشكاوى والضرب بيد من حديد ضد المخالفين | شاهد

قادت شيماء العزبي ، رئيسة حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة ميدانية استهدفت إزالة أسباب شكوي في منطقة 6 أكتوبر المطلة علي شارع الناصر ، لرفع الإشغالات والمخالفات والتعديات من نهر الطريق ، وذلك إستجابة لشكاوي المواطنين في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد

وأسفرت الحملة عن إزالة إشغالات ومخالفات لعدد من المحال أسفل عمارة سكنية في المنطقة بنطاق الحي، ومتابعة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة والمخالفات والتعديات التي تعيق حركة السير والمظهر العام ، كما تم التنبيه على المخالفين بعدم تكرار التجاوزات، حفاظاً على النظام العام وسلامة المواطنين.

متابعات ميدانية مستمرة للجهود المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع حي المناخ

وتأتي هذه الجهود في ضوء حرص حي المناخ على تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، وكذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

وأكدت رئيسة حي المناخ أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة وفق آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية لضمان استدامة الانضباط في الشارع، مشيراً إلى أن تلك الحملات تتم بالتنسيق مع الأستاذ السيد الضوي، سكرتير الحي، وفريق العمل الميداني بإدارة الإشغالات، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط المروري.