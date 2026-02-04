قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

المواطن أولاً .. رئيس حي مناخ بور سعيد تشدد على سرعة الاستجابة للشكاوى والضرب بيد من حديد ضد المخالفين | شاهد

متابعات ميدانية مستمرة للجهود المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع حي المناخ
متابعات ميدانية مستمرة للجهود المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع حي المناخ
محمد الغزاوى

قادت شيماء العزبي ، رئيسة حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة ميدانية  استهدفت إزالة أسباب شكوي في منطقة 6 أكتوبر المطلة علي شارع الناصر ، لرفع الإشغالات والمخالفات والتعديات من نهر الطريق ، وذلك إستجابة لشكاوي المواطنين في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد

وأسفرت الحملة عن إزالة إشغالات ومخالفات لعدد من المحال أسفل عمارة سكنية في المنطقة بنطاق الحي، ومتابعة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة والمخالفات والتعديات التي تعيق حركة السير والمظهر العام ، كما تم التنبيه على المخالفين بعدم تكرار التجاوزات، حفاظاً على النظام العام وسلامة المواطنين.

متابعات ميدانية مستمرة للجهود المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع حي المناخ

وتأتي هذه الجهود في ضوء حرص حي المناخ على تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، وكذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

وأكدت رئيسة حي المناخ أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة وفق آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية لضمان استدامة الانضباط في الشارع، مشيراً إلى أن تلك الحملات تتم بالتنسيق مع الأستاذ السيد الضوي، سكرتير الحي، وفريق العمل الميداني بإدارة الإشغالات، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط المروري.

بورسعيد مناخ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

