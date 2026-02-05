أستاذ علوم سياسية : عودة الفلسطينيين إلى غزة نسفت الرواية الإسرائيلية

قال الدكتور الحارث الحلالمة أستاذ العلوم السياسية، إنّ الخلافات التي رافقت الحديث عن فتح معبر رفح كشفت نوايا إسرائيلية واضحة لاستخدام المعبر كأداة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، وليس لإدخالهم.

وأضاف الحلالمة في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل حاولت فرض أرقام محدودة لحركة العبور، في محاولة للتحكم بمصير الفلسطينيين العائدين.

وبيّن الحلالمة أن عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى قطاع غزة، رغم الظروف القاسية، نسفت الرواية التي كانت تسوقها الحكومة الإسرائيلية أمام جمهورها الداخلي، والتي ادعت أن الفلسطينيين سيغادرون عبر معبر رفح دون رغبة في العودة.

وأكد أن هذا الواقع كشف النوايا الإسرائيلية أمام الفلسطينيين والعرب، وعلى رأسهم مصر، التي تدرك أن إسرائيل تحاول تحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير القسري.