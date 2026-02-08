قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

مشاكل الذاكرة قد تشير إلى نقص فيتامينات أساسية .. تحذير من هيئة الصحة البريطانية

حياة عبد العزيز

قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات غير مبررة في الذاكرة أو ضعف القدرة على التركيز واتخاذ القرار نتيجة نقص بعض الفيتامينات المهمة، وفقًا لما أكدته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) وتشدد الهيئة على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن لدعم الصحة النفسية والجسدية، مستندة إلى إرشادات علمية موثوقة منشورة على موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة أن مشاكل الذاكرة أو الفهم قد تكون في بعض الحالات مؤشرًا على نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك (فيتامين ب9)، وهما عنصران أساسيان لوظائف الدماغ والجهاز العصبي.

فقر الدم ونقص فيتامين ب

بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قد يؤدي نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك إلى الإصابة بنوع من فقر الدم ينتج عنه تكوين خلايا دم حمراء كبيرة الحجم بشكل غير طبيعي، ما يضعف قدرتها على أداء وظيفتها الأساسية في نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم عبر مادة الهيموجلوبين.

وتعرّف الهيئة فقر الدم بأنه حالة تحدث عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدلات الطبيعية، أو عندما تنخفض كمية الهيموجلوبين داخل كل خلية دم حمراء.

 أعراض نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك

أشارت الهيئة إلى أن فيتامين ب12 وحمض الفوليك يلعبان أدوارًا حيوية في الجسم، خاصة في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وأن نقص أي منهما قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، من بينها:

1- إرهاق شديد ومستمر

2- انخفاض الطاقة العامة

3- الإحساس بالوخز أو التنميل

4- التهاب واحمرار اللسان

5- تقرحات الفم

6- ضعف العضلات

7- مشكلات في الرؤية

8- اضطرابات نفسية وتغيرات في المزاج

ولفتت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن بعض هذه الأعراض قد تظهر حتى في غياب فقر الدم، إذا كان هناك نقص في فيتامين ب12 أو حمض الفوليك، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهل العلامات المبكرة.

