عاجل
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
رئيس حي الضواحي ببورسعيد يقود حملة مكبرة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة

ضواحي بورسعيد فى الميدان لمجابهة السناتر و التعديات
ضواحي بورسعيد فى الميدان لمجابهة السناتر و التعديات
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد قيادة فوزى الوالى رئيس الحى حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية و تعديات المحال التجارية  في إطار تنفيذ توجيهات  اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات وفرض الانضباط داخل الأحياء، وضمن خطة المحافظة لإغلاق الكيانات التعليمية غير المرخصة،
 

 وقاد فوزى الوالى رئيس حي الضواحي الحملة على أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة A2 ببرج عصفور الجنة .
 

و أسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع المركز  بمنطقة A2  ببرج عصفور الجنة كما تمت مصادرة  عدد من المقاعد والأدوات التى يستخدمها الطلاب داخل المركز أثناء الحصص وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة لمواجهة الكيانات غير المرخصة ، لما يمثله من مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، وتهديد واضح لسلامة الطلاب والمنظومة التعليمية.

 ويواصل حي الضواحي، برئاسة الوالي ، تنفيذ خطة شاملة لمحاربة جميع أنواع المخالفات والتعديات بكل حسم، في إطار من الانضباط وتطبيق القانون. 
 

 و أكد فوزي الوالي أن الحي لن يتهاون مع أي خروج على القانون أو محاولة لفرض الأمر الواقع،
 

وشدد رئيس ضواحى بورسعي  على أن القانون سيُطبق بكل صرامة وحزم، وأن الحملات الرقابية ستستمر دون تهاون حتى تحقيق بيئة آمنة ومنظمة، تحفظ حقوق المواطنين وتدعم جهود الدولة في تطبيق القانون على الجميع
 

الوالي في الميدان يقود حملة مكبرة لإحكام الرقابة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والمقاهي والكافتريات 

وفى اطار متصل قاد الوالى حملة للتفتيش على التراخيص للمحال  والمقاهى والكافتريات بنفسه و مراجعة الموقف القانوني لها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
 

واسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات لبيع المخبوزات و ألواح معدنية واستاندات وكراسي وترابيزات من امام  المقاهى وحوامل معدنية وألواح وحواجز تعوق حركة المشاة والمركبات من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى 
 

 وشدد  الوالى  بأنه لن يتم السماح  بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه 
 

بورسعيد حي الضواحي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

