نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية
تكنولوجيا وسيارات

منصة RentAHuman.ai .. عندما توظف الخوارزميات البشر لإنجاز المهام

منصة RentAHuman.ai
منصة RentAHuman.ai
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية ودولية، من بينها منصة IO+ وصحيفة «لوس أنجلِس تايمز»، عن بروز منصة جديدة باسم RentAHuman.ai تقدم نموذجًا مختلفًا للعلاقة بين الإنسان و الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح للوكلاء البرمجيين و أنظمة الذكاء الاصطناعي استئجار بشر لتنفيذ مهام في العالم الحقيقي بدل أن يستأجر البشر البرمجيات لإنجاز أعمالهم.

كيف تعمل RentAHuman.ai؟

أوضحت المنصة الرسمية لـ RentAHuman.ai أن الفكرة تقوم على أن وكيل الذكاء الاصطناعي – وهو برنامج ذكي يدير مهمة أو خدمة معينة – يمكنه البحث داخل المنصة عن أشخاص متاحين في مواقع جغرافية محددة، واختيار من يراه مناسبًا لتنفيذ مهام لا يستطيع البرنامج القيام بها بنفسه، مثل استلام طرد، أو التوقيع على مستند، أو زيارة موقع معين للتحقق من معلومات.

أشارت المنصة إلى أن المستخدم البشري ينشئ حسابًا يذكر فيه مهاراته وموقعه والأجر الذي يطلبه في الساعة، ثم يتلقى عروض مهام من الوكلاء الذكيين، وينفذ المهمة المطلوبة، ويرسل دليلًا على التنفيذ عبر صور أو فيديو أو مستندات، ليحصل بعدها على أجره غالبًا عن طريق العملات الرقمية المستقرة أو العملات المشفرة.

أرقام أولية ونمو سريع في عدد المسجّلين

أكد موقع RentAHuman.biz المرتبط بالمنصة أن الخدمة شهدت نموًا سريعًا منذ إطلاقها في فبراير 2026 على يد مهندس البرمجيات والبلوك تشين ألكسندر لايتبلو، حيث تجاوز عدد البشر المسجلين كراغبين في تأجير وقتهم وخبراتهم 170 ألف شخص، مع تسجيل آلاف المهام المنشورة من وكلاء ذكاء اصطناعي خلال أسابيع قليلة.

ذكرت البيانات المنشورة أن أجور المهام تختلف بحسب طبيعة العمل والمهارة المطلوبة، لكن النطاق الشائع يتراوح تقريبًا بين 35 و150 دولارًا في الساعة، مع إتاحة المجال للعامل نفسه لتحديد السعر المناسب له داخل المنصة.

طبقة “الأيدي البشرية” 

أوضحت تقارير متخصصة أن مطوري RentAHuman.ai يقدمون المنصة باعتبارها “الطبقة الفيزيائية” أو “الأيدي البشرية” التي تكمّل عمل منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بحيث تصبح المنصة حلقة وصل بين تفكير النموذج الذكي وبين التنفيذ على أرض الواقع، سواء في المهام اللوجستية أو الأعمال الميدانية أو التجارب التي تحتاج وجودًا بشريًا في موقع محدد.

أشارت هذه التقارير إلى أن المنصة تتكامل مع أطر عمل أخرى مثل OpenClaw، وهي بيئات برمجية تتيح بناء وكلاء ذكاء اصطناعي يديرون سلسلة كاملة من المهام؛ من التخطيط واتخاذ القرار إلى استئجار البشر عند الحاجة لتنفيذ الجزء الذي يتطلب حضورًا جسديًا أو تفاعلًا مباشرًا في “العالم الحقيقي”.

تساؤلات حول مستقبل العمل وحدود دور الإنسان

أكدت تقارير صحفية عربية، من بينها تغطيات في الصحف المصرية والعربية، أن نموذج RentAHuman.ai يثير نقاشًا واسعًا حول مستقبل العمل، حيث يتحول الإنسان في هذا النموذج إلى “مكون” داخل بنية تحتية رقمية أكبر، يقدّم وقته وموقعه وحواسه كخدمة عند الطلب لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي.

أوضحت هذه التحليلات أن المنصة تعكس اتجاهًا متزايدًا لا يستبدل فيه الذكاء الاصطناعي الوظائف بالكامل، بل يعيد تشكيلها إلى مهام صغيرة موزّعة، يتولى فيها النظام البرمجي الإدارة والتنسيق، بينما ينفّذ البشر الجزء المرتبط بالوجود الفيزيائي، في نموذج عمل مرن يعتمد على الطلب ولا يرتبط غالبًا بوظائف تقليدية بدوام كامل.

