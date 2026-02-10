قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية
محافظ الدقهلية يطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين - ميت غمر

همت الحسينى

توجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مستشفى السنبلاوين العام للوقوف على الأوضاع فور بلوغه وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا، والذي وقع على طريق ميت غمر بعد كفر يوسف، وأسفر عن وقوع 3 وفيات و6 مصابين.

رافقه أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى.

والتقى محافظ الدقهلية بأسر المتوفين داخل المستشفى، معربا عن خالص العزاء والمواساة لهم، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

ووجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن وخروج الجثامين.

واطمأن محافظ الدقهلية على الحالة الصحية للمصابين، والبالغ عددهم 6 مصابين، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى، وتوفير الفحوصات والعلاج والرعاية الصحية على أعلى مستوى، مع متابعة دقيقة للحالات حتى تمام الشفاء.

كما وجه المحافظ، الدكتور هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات المقررة قانونًا، سواء للمصابين أو لأسر المتوفين، وتقديم أوجه المساندة الاجتماعية المطلوبة ورعاية أسرهم.

الدقهليه محافظه محافظ ميت غمر

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

المتهمان

حاول منعهم من سرقة هاتفه.. لصوص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الزيتون

المتهمة

الأمن يكشف ملابسات واقعة حرق سيدة لطفلتها في كفر الشيخ

المتهمون

القبض على سيدتين يمارسان الرذيلة داخل منزل بالإسكندرية

بالصور

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

