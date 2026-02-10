محافظ الدقهلية يطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين - ميت غمر

توجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مستشفى السنبلاوين العام للوقوف على الأوضاع فور بلوغه وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا، والذي وقع على طريق ميت غمر بعد كفر يوسف، وأسفر عن وقوع 3 وفيات و6 مصابين.

رافقه أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى.

والتقى محافظ الدقهلية بأسر المتوفين داخل المستشفى، معربا عن خالص العزاء والمواساة لهم، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

ووجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن وخروج الجثامين.

واطمأن محافظ الدقهلية على الحالة الصحية للمصابين، والبالغ عددهم 6 مصابين، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى، وتوفير الفحوصات والعلاج والرعاية الصحية على أعلى مستوى، مع متابعة دقيقة للحالات حتى تمام الشفاء.

كما وجه المحافظ، الدكتور هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات المقررة قانونًا، سواء للمصابين أو لأسر المتوفين، وتقديم أوجه المساندة الاجتماعية المطلوبة ورعاية أسرهم.