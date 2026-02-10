AirPods Pro 4 ستصل بكاميرات في السماعات نفسها​

كشفت صحيفة The Times of India أن أبل تستعد لإطلاق جيل جديد من سماعات AirPods Pro هذا العام، مع تقارير ترجح أن تحمل النسخة القادمة AirPods Pro 4 كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء مدمجة داخل السماعة، لتكون هذه الكاميرات هي التحديث الأبرز مقارنة بالجيل الحالي.​

كاميرات بالأشعة تحت الحمراء

أوضحت الصحيفة أن تصميم AirPods Pro 4 الخارجي لن يشهد تغييرات كبيرة عن تصميم AirPods Pro 3 المطروحة في الأسواق، حيث تحافظ السماعات المتوقعة على الشكل نفسه تقريبًا، مع إضافة وحدات كاميرا بالأشعة تحت الحمراء داخل كل سماعة لتكون مسؤولة عن التقاط معلومات من البيئة المحيطة.​

أشارت المعلومات إلى أن هذه الكاميرات لا تستهدف التقاط صور تقليدية للمستخدم، بل تعمل كمستشعرات ذكية للبيئة، تستخدم أنماط إضاءة غير مرئية للعين البشرية لقراءة ما حول المستخدم بطريقة أقرب لمستشعرات العمق، ما يفتح الباب أمام استخدامات جديدة مع أجهزة أبل الأخرى.​

ذكاء بصري لتحسين التجربة مع Apple Vision Pro

أكد التقرير أن إضافة كاميرات الأشعة تحت الحمراء في AirPods Pro 4 تهدف بالأساس لدعم ما تصفه أبل بالذكاء البصري داخل منظومة Apple Intelligence، وهو ما قد يسمح باستخدام بيانات الكاميرا لتحسين تجربة الصوت المحيطي Spatial Audio عند ربط السماعات مع نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro.​

أوضحت الصحيفة أن هذه الفكرة طرحت لأول مرة في تقارير سابقة عام 2024، عندما أشار المحلل مينغ-تشي كو إلى أن أبل تختبر وحدات كاميرا في السماعات لتوفير “رؤية بيئية” تساعد النظام على تحديد موقع الأشياء والمستخدم بدقة أكبر داخل البيئات الافتراضية والمعززة.​

براءة اختراع لاستخدام الكاميرا في استشعار القرب

أشارت Times of India إلى أن أبل حصلت في 2025 على براءة اختراع تشرح طريقة استخدام كاميرات صغيرة في السماعات والأجهزة القابلة للارتداء لاستشعار القرب والمسافة من الأجسام، بالاعتماد على نقاط ضوء تُعرَض في المجال أمام المستخدم على غرار أسلوب عمل مستشعر Face ID في الآيفون.​

ذكرت الصحيفة أن هذه الكاميرات يمكن أن تؤدي أكثر من وظيفة، منها تحسين الكشف عن موضع الرأس والأذن للحصول على صوت محيطي أدق، أو مساعدة النظام على فهم حركة المستخدم في الفراغ، إضافة إلى تزويد منظومة Apple Intelligence ببيانات بصرية تكمل الصور التي يلتقطها المستخدم عبر كاميرا الآيفون.​

تسعير متوقع ونموذج يشبه تشكيلة AirPods 4

أوضحت الصحيفة أن أحد المسرّبين الموثوقين نشر عبر منصة إكس عبارة مختصرة قال فيها إن “الجيل القادم من AirPods Pro يستطيع أن يرى ما حولك، بالسعر نفسه المتاح حاليًا”، لكن التقرير رجّح أن هذا الكلام قد لا يكون دقيقًا بالكامل فيما يخص التسعير النهائي.​

أشارت Times of India إلى أن أبل قد تتبع الإستراتيجية نفسها التي اعتمدتها مع AirPods 4، عبر تقديم نسختين من AirPods Pro 4 إحداهما بكاميرات الأشعة تحت الحمراء والأخرى من دونها، على أن تختلف أسعار النسختين بحسب المزايا، بدلًا من الاكتفاء بطراز واحد فقط.​

موعد الإطلاق ما زال غامضًا

أكد التقرير أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول موعد الكشف عن AirPods Pro 4 المزودة بالكاميرا، إذ اعتادت أبل أن تعلن عن أجيال AirPods Pro الجديدة كل ثلاث سنوات تقريبًا، بينما تشير هذه التسريبات إلى إمكانية طرح نموذج جديد خلال 2026 دون انتظار دورة كاملة أخرى.​

رجحت الصحيفة أن يتم الإعلان عن السماعات الجديدة في الخريف إلى جوار هواتف آيفون الجديدة، كما جرت العادة في معظم إصدارات AirPods السابقة، مع بقاء احتمال تقديمها في موعد أبكر قائمًا في حال كانت جزءًا من دفعة تحديثات أوسع لأجهزة أبل هذا العام.