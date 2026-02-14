محافظ الغربية يتابع جهود تجميل الشوارع.. لمسات حضارية وأشجار مزهرة تزين المدن

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير أعمال الحملات المكبرة التي تنفذها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والتي تتضمن أعمال تطوير ودهانات تجميلية إلى جانب زراعة الأشجار والزهور بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين المظهر الجمالي والحضاري لشوارعها

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالمظهر العام للمحافظات، وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية للأعمال ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية باعتبارها الواجهة الحضارية للمحافظة.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أن حملات التجميل تشمل كذلك إزالة أي ملوثات بصرية أو كتابات عشوائية، مع الاستمرار في تطوير المسطحات الخضراء وزيادة معدلات التشجير، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية تعكس حجم ما تشهده الغربية من جهود تنموية متواصلة في مختلف القطاعات.

وتواصل الوحدات المحلية أعمالها اليومية وسط متابعة دقيقة من قيادات المحافظة، لضمان ظهور الشوارع بالمظهر اللائق وتحقيق رضا المواطنين، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الصورة الحضارية للمحافظة.