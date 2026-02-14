قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلص عليها بـ 15 طعـ ـنة.. تشييع جثـ ـمان ضحية زوجها في جنازة شعبية بالمحلة.. صور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بمحافظة الغربية اليوم جثمان السيدة "فاطمة درغام" ضحية زوجها في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الشيخ محمد بشارع جلال الدين في مشهد جنائزي مهيب ومبكي وسط مشاركة الجيران وأقارب الضحية ودفنت بمقابر أسرتها .

جنازة شعبية 

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي اليوم  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة سيدة علي يد زوجها الهارب وسماع أقوال شهود عيان وأفراد اسرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل 


ووجهت النيابة العامة بسرعه ضبط الزوج الهارب وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الزوجه الضحية علي الطب الشرعي.
وطالبت أسرة الزوجة الضحية حال تواجدهم أمام أبواب المشرحة كافة جهات التحقيق المعنية بسرعه ضبط الجاني وتقديمه للعدالة سعيا في القصاص القانوني لمقتل إبنتهم .

وأفادت الأسرة أن الزوج المتهم كان كثيرا الاعتداء عليها بالضرب ولكنها رفضت الانفصال حفاظا علي مستقبل أسرتها لافتين بقولهم "حسبنا الله ونعم الوكيل وعاوزين حقنا القانوني ".

وكان صراخ صوت صغير لم يتجاوز عمره 9 سنوات تناهي بمحيط منطقة البهي سكنيه بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية ليكشف  جريمة انسانيه بشعة وهي مقتل أمه علي يد أبيه بواسطة أداة حادة "سكين مطبخ" مسددا إصابتها بنحو 15 طعنة أودت بحياتها في الحال أثر خلافات زوجية وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفي المحلة العام. 
 

ويكثف ضباط مباحث أول المحلة من جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط الزوجية المتهم الهارب سعيا في تقديمه إلى العدالة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.


انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


وشكل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والمقدم عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث اول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته "في.ع"28 سنة بسبب خلافات أسرية لهروبه عقب ارتكاب الجريمة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية جنازة زوجه ضحية المحلة طعنات غادره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

نبيل عماد دونجا

دونجا يقود النجمة لتحقيق أول فوز في الدوري السعودي على حساب الخلود

فرق خيتافي

خيتافي ينتزع فوزا صعبا من فياريال في الدوري الإسباني

رامي ربيعة

بمشاركة رامي ربيعة.. العين يتعادل مع النصر في الدوري الإماراتي

بالصور

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد