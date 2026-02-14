خلص عليها بـ 15 طعـ ـنة.. تشييع جثـ ـمان ضحية زوجها في جنازة شعبية بالمحلة.. صور

شيع المئات من الأسر والعائلات بمحافظة الغربية اليوم جثمان السيدة "فاطمة درغام" ضحية زوجها في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الشيخ محمد بشارع جلال الدين في مشهد جنائزي مهيب ومبكي وسط مشاركة الجيران وأقارب الضحية ودفنت بمقابر أسرتها .

جنازة شعبية

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة سيدة علي يد زوجها الهارب وسماع أقوال شهود عيان وأفراد اسرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل



ووجهت النيابة العامة بسرعه ضبط الزوج الهارب وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الزوجه الضحية علي الطب الشرعي.

وطالبت أسرة الزوجة الضحية حال تواجدهم أمام أبواب المشرحة كافة جهات التحقيق المعنية بسرعه ضبط الجاني وتقديمه للعدالة سعيا في القصاص القانوني لمقتل إبنتهم .

وأفادت الأسرة أن الزوج المتهم كان كثيرا الاعتداء عليها بالضرب ولكنها رفضت الانفصال حفاظا علي مستقبل أسرتها لافتين بقولهم "حسبنا الله ونعم الوكيل وعاوزين حقنا القانوني ".

وكان صراخ صوت صغير لم يتجاوز عمره 9 سنوات تناهي بمحيط منطقة البهي سكنيه بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية ليكشف جريمة انسانيه بشعة وهي مقتل أمه علي يد أبيه بواسطة أداة حادة "سكين مطبخ" مسددا إصابتها بنحو 15 طعنة أودت بحياتها في الحال أثر خلافات زوجية وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفي المحلة العام.



ويكثف ضباط مباحث أول المحلة من جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط الزوجية المتهم الهارب سعيا في تقديمه إلى العدالة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وشكل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والمقدم عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث اول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته "في.ع"28 سنة بسبب خلافات أسرية لهروبه عقب ارتكاب الجريمة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.