وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة إلى السادة المحافظين ونواب المحافظين الجدد، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن صادق تمنياته بالتوفيق للمحافظين الجدد في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدًا أهمية دورهم في تعزيز مسارات التنمية المحلية، وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، وترسيخ مبادئ الكفاءة في العمل التنفيذي بالمحافظات.

كما يؤكد ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، يعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره للجهود التي بذلها المحافظون السابقون، مُعربًا عن اعتزازه بما قدموه من عطاء وخدمة خلال فترة توليهم المسؤولية.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية المحافظين الجدد السيسي

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

