رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة إلى السادة المحافظين ونواب المحافظين الجدد، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن صادق تمنياته بالتوفيق للمحافظين الجدد في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدًا أهمية دورهم في تعزيز مسارات التنمية المحلية، وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، وترسيخ مبادئ الكفاءة في العمل التنفيذي بالمحافظات.

كما يؤكد ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، يعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره للجهود التي بذلها المحافظون السابقون، مُعربًا عن اعتزازه بما قدموه من عطاء وخدمة خلال فترة توليهم المسؤولية.