فتحة عدسة متغيرة في آيفون 18 برو تثير مخاوف حول المتانة والتعقيد

كشفت منصة Tom’s Guide في مقال رأي للكاتب جوش ريندر، وهو مهندس هواتف سابق، عن مخاوفه من الشائعات التي تتحدث عن نية أبل إضافة فتحة عدسة متغيرة إلى كاميرا آيفون 18 برو، وهي ميزة تسمح بتغيير كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر بدل الاكتفاء بفتحة ثابتة كما هو الحال في هواتف آيفون الحالية.

أوضحت المنصة أن ريندر أشار إلى أن هذه الخطوة، رغم أنها قد تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في جودة الصور في ظروف الإضاءة المختلفة، تحمل في المقابل تحديات هندسية قد تجعل تصميم الكاميرا أكثر تعقيدًا وأقل تحمّلًا على المدى الطويل مقارنة بالمكونات الثابتة الشائعة في الهواتف الذكية.

مخاوف من زيادة الأجزاء المتحركة وحجم وحدة الكاميرا

أشار ريندر في مقاله إلى أن تطبيق فتحة عدسة متغيرة في هاتف ذكي يعني إضافة أجزاء ميكانيكية متحركة مثل شفرات الفتحة وآلية الحركة التي تتحكم في اتساعها، وهو ما يزيد من احتمالات الأعطال مع مرور الوقت، على عكس الكاميرات ذات الأجزاء الثابتة التي لا تتعرض لنفس مستوى التآكل.

أكد الكاتب أن وجود آلية ميكانيكية كاملة داخل وحدة الكاميرا قد يفرض على أبل تكبير حجم «جزيرة الكاميرا» في ظهر الهاتف أو إعادة توزيع المساحة الداخلية بالتضحية بحجم أو موضع مكوّنات أخرى، وهو ما يراه تحديًا في ظل حساسية المستخدمين تجاه أي تنازلات في العتاد أو تغييرات كبيرة في تصميم الهاتف.

فائدة محدودة لمستخدمين

أوضحت Tom’s Guide أن ريندر عبّر كذلك عن قلقه من أن ميزة معقدة مثل الفتحة المتغيّرة قد لا يستفيد منها سوى جزء صغير من المستخدمين المهتمين بالتصوير المتقدم، في حين أن الغالبية تفضّل التصوير السريع بدون التعمق في إعدادات الكاميرا.

أشار المقال إلى أن هذا التباين بين تعقيد المكوّنات وفائدة الميزة فعليًا للمستخدم العادي يطرح سؤالًا حول جدوى إدخال عنصر ميكانيكي إضافي يمكن أن يؤثر في المتانة، مقابل ميزة قد تظل «خفية» أو غير مستغلة لمعظم مالكي آيفون 18 برو المحتملين.

سيناريوهات محتملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أكد ريندر في المقابل أن هناك سيناريوهات قد تخفف من بعض هذه المخاطر إذا قررت أبل المضي قدمًا، من بينها دمج آلية الفتحة المتغيّرة مع تقنيات المعالجة المتقدمة والذكاء الاصطناعي مثل Apple Intelligence، بحيث يتولى النظام ضبط الفتحة تلقائيًا وفق الإضاءة بدل إجبار المستخدم على التدخل اليدوي في كل مرة.

أوضحت Tom’s Guide أن الكاتب طرح فكرة أن قيام الذكاء الاصطناعي بضبط الفتحة بتكرار أقل وبطريقة محسوبة قد يقلل من عدد الحركات الميكانيكية، وبالتالي يخفف من التآكل على مدى سنوات الاستخدام، لكن هذه الحلول تبقى افتراضية في ظل عدم وجود تفاصيل رسمية حتى الآن عن خطط أبل الفعلية.

انتظار كشف آيفون 18 برو لحسم مصير الميزة

أشارت المنصة في ختام التقرير إلى أن كل ما يتعلق بفتحة العدسة المتغيّرة في آيفون 18 برو ما زال في إطار التسريبات والتقارير غير المؤكدة، مع توقع ظهور الهاتف في سبتمبر 2026 إذا التزمت أبل بدورة إطلاقها المعتادة.

أكدت Tom’s Guide أن حسم ما إذا كانت أبل ستقدّم بالفعل هذه الميزة وكيف ستنفذها من الناحية الهندسية والبرمجية سيتضح فقط عند الكشف الرسمي عن سلسلة آيفون 18، داعية القرّاء المهتمين بالتصوير على الهواتف إلى متابعة الأخبار القادمة حول تطوير كاميرا أبل في الأجيال المقبلة.