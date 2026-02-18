هاني شعراوي مديرا لإدارة شئون الطلاب بإدارة التكنولوجيا التطبيقية

أصدر الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، قرارًا بتكليف هاني شعراوي مديراً لإدارة شئون الطلاب بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

ويأتي هذا التكليف في إطار دعم منظومة العمل الطلابي، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لطلاب التعليم التقني التكنولوجي

من جانبهم .. تقدم جميع العاملين بالإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومديري الإدارات العامة والوحدات التابعة بخالص التهنئة لـ هاني شعراوي على هذا التكليف، متمنيين له أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ومزيد من النجاح في أداء مهامه الجديدة وخدمة أبنائنا الطلاب.

وعلى جانب آخر .. تواصل مدارس التكنولوجيا التطبيقية حصد ثمار التميز العلمي والرقمي، حيث اجتاز الاختبارات النهائية لمبادرة “شتاء رقمي” والحصول على الشهادات المعتمدة من سيسكو : الطالب محمد يوسف محمد، و الطالب عمر شعبان شحاتة بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالفيوم، والطالبة حنين محمود والطالبة جنى احمد، بمدرسة البنك الاهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية بالجيزة.

وفي نفس الوقت، فاز فريق من طلاب مدرسة WE الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة معرض مصر للعلوم والهندسة ISEF 2026 في مجال البرمجيات، ليتأهل لتمثيل مصر في التصفيات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو المقبل

كما حقق أربعة طلاب بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية الدرجة النهائية في اختبار الأمن السيبراني، وهم: آلاء ممدوح بركات، سما أحمد خليفة، علي يوسف زرزور، وأحمد سمير السيد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : تؤكد هذه النجاحات المتتالية أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية باتت ركيزة أساسية في بناء جيل رقمي مبتكر، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.