سعر عيار 21 وصل كام.. أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026

ثبت سعر المشغولات الذهبية اليوم السبت الموافق 21-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب مستقر

وفقًأ لتحديثات السوق في آخر تحديث له؛ شهد سعر المعدن الأصفر استقرارا بمختلف الأعيرة الذهبية علي إمتداد محلات الصاغة.

تحركات الذهب أمس

وصعد سعر الذهب مساء اليوم الجمعة في ثاني أيام شهر رمضان المعظم؛ مقدار 40 جنيه جديدة .

زيادة في أيام

وارتفع حجم سعر الذهب علي مدار الأيام القلائل الماضية وحتي مستهل تعاملات مساء اليوم ليصل لنحو 160 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7640 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7703 جنيه للشراء و 7645 جنيه للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7061 جنيه للشراء و 7008 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5777 جنيه للشراء و 5734 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6740 جنيه للشراء و 6960 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5043 دولار للشراء و 5042 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.92 ألف جنيه للبيع و 53.52 ألف جنيه للبيع.

الذهب في السوق العالمي

وثبتت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين في الأسواق الآسيوية، بعدما سجلت قفزة قوية تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، في ظل ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، بينما يواصل المستثمرون تقييم المخاطر الجيوسياسية المستمرة والإشارات المتباينة الصادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4,971.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,991.59 دولار.

وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 2.1% أمس الأربعاء، متجاوزًا مؤقتًا مستوى 5,000 دولار للأوقية، ليستعيد معظم خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي .

وجاءت التحركات السعرية في ظل أحجام تداول محدودة، مع إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية الكبرى بسبب عطلات رأس السنة القمرية، ما أدى إلى تضخيم التقلبات قصيرة الأجل.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تمثل ركيزة أساسية لدعم الطلب على الذهب إذ يراقب المستثمرون تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وتعثر الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي.