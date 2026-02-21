قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبارأسوان .. افتتاح مساجد جديدة وتكثيف لأعمال النظافة وتوزيع لوجبات غذائية بمطبخ المصرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 20/2/2026 أحداث متنوعة.

حيث تتواصل الحملات الصباحية والمسائية لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، وذلك فى تفاعل مباشر لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس يشهده المواطن الأسوانى بشكل مستمر .


فى أسوان.. تنفيذ حملات مكثفة لرفع 22 طن من المخلفات والقمامة بمنطقة المحمودية..صور

أمر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برفع كافة هذه اللوحات واللافتات أو البانرات التى تتضمن التهانى وصور المحافظ من الشوارع والميادين .

ويأتى ذلك فور علمه بقيام بعض الشركات سواء التى تعمل فى مجال الدعاية والإعلان أو المجالات الأخرى بوضع لوحات ولافتات وبانرات تهانى مصحوبة بصوره بمناسبة توليه مسئولية المحافظة .

محافظ أسوان يأمر برفع لوحات ولافتات التهاني بمناسبة توليه المسئولية من الشوارع والميادين

جهود متنوعة

 أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديرية الأوقاف بإفتتاح 5 مساجد جديدة عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتطوير لها على نفقة الجهود الذاتية ، وتحت إشراف وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى.

وفى هذا الإطار فقد قام زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو نائباً عن محافظ أسوان ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة نائباً عن الدكتور محمد حازم وكيل الوزارة بإفتتاح مسجد هيكل شرق البصيلية بمركز إدفو ، والمقام على مساحة 196 م2 بتكلفة 750 ألف جنيه .

افتتاح 5 مساجد جديدة بأسوان وإدفو ونصر النوبة ..صور

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود لتفعيل منظومة النظافة العامة الجديدة الجارى تنفيذها ، وفق رؤية متكاملة ونهج علمى ممنهج يتم تطبيقه من خلال العمل بوتيرة متسارعة ومتابعة ميدانية مستمرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن فى ظل التحركات التنفيذية الجادة لتحسين مستوى النظافة العامة وإضفاء لمسات جمالية حضارية على مختلف المناطق والأحياء السكنية لتوفير بيئة نظيفة للمواطن الأسوانى .


تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توزيع 350 وجبة غذائية للأسر بقرية سبعة قبلى بمركز كوم أمبو، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها “ لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة ". 


محافظ أسوان يتابع جهود مبادرة مطبخ المصرية خلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

