نائبة: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل مرفوضة والأمن القومي العربي خط أحمر

أعربت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضها للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في فرض سيادتها على الضفة الغربية أو غيرها من الأراضي العربية، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة غير مقبولة لشرعنة سياسات الضم وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأشادت الأتربي بالرد القاطع والصريح الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء معبرًا عن ثوابت الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ومؤكدًا رفض مصر التام لأي مساس بالوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية ك أو أي محاولات لفرض سيادة غير مشروعة عليها.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الموقف المصري يعكس التزامًا وطنيًا وقوميًا ثابتًا بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية في حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها.

وأضافت الأتربي أن مثل هذه التصريحات لا تسهم في تحقيق السلام أو دعم الاستقرار في المنطقة، بل تؤدي إلى زيادة التوتر وتعقيد المشهد الإقليمي، في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مواقف دولية مسؤولة تحترم القانون الدولي وتحفظ الأمن القومي العربي.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن الامن القومي العربي خط احمر ، وأن مصر ستواصل دورها التاريخي والدبلوماسي في الدفاع عن حقوق الشعوب العربية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الاستقرار للمنطقة بأسرها