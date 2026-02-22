قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائبة: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل مرفوضة والأمن القومي العربي خط أحمر

معتز الخصوصي

أعربت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضها للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في فرض سيادتها على الضفة الغربية أو غيرها من الأراضي العربية، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة غير مقبولة لشرعنة سياسات الضم وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأشادت الأتربي بالرد القاطع والصريح الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء معبرًا عن ثوابت الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ومؤكدًا رفض مصر التام لأي مساس بالوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية ك أو أي محاولات لفرض سيادة غير مشروعة عليها.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الموقف المصري يعكس التزامًا وطنيًا وقوميًا ثابتًا بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية في حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها.

وأضافت الأتربي أن مثل هذه التصريحات لا تسهم في تحقيق السلام أو دعم الاستقرار في المنطقة، بل تؤدي إلى زيادة التوتر وتعقيد المشهد الإقليمي، في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مواقف دولية مسؤولة تحترم القانون الدولي وتحفظ الأمن القومي العربي.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن الامن القومي العربي خط احمر ، وأن مصر ستواصل دورها التاريخي والدبلوماسي في الدفاع عن حقوق الشعوب العربية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الاستقرار للمنطقة بأسرها

