رئيس الوزراء الهندي: نقف إلى جانب إسرائيل بثبات

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأربعاء، من القدس إن بلاده تقف بثبات إلى جانب إسرائيل، وقدّم تعازيه عن "كل روح أُزهقت" في الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.





وفي خطاب ألقاه في الكنيست، قال مودي: "نشعر بألمكم، ونشارككم أحزانكم. الهند تقف إلى جانب إسرائيل، بثبات وبقناعة راسخة، في هذه اللحظة وما بعد.. لا يمكن لأي قضية أن تبرر قتل المدنيين".



ووصل رئيس الوزراء الهندي، الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين ترمي إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والدفاع، رغم انتقادات صادرة في نيودلهي لهذا التقارب بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله في مطار بن جوريون، ومع الرئيس إسحق هرتسوج.

وقد عززت نيودلهي في السنوات الأخيرة تدريجا شراكتها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.