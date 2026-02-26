قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
حوادث

محاكمة 11 متهما بقضية «خلية داعش التجمع الأول».. الأحد

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل 1 مارس 2026، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بداعش التجمع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفى.

