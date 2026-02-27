بطارية نووية تعمل 50 عاما دون شحن.. هل يمكن استخدامها في الهواتف؟

في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الذكية والسيارات الكهربائية، تظل البطاريات العنصر الحاسم في تشغيل عالمنا الرقمي، ورغم التطور الكبير في تقنيات التخزين، لا يزال العمر المحدود للبطارية يمثل تحدياً رئيسياً، إذ تحتاج الهواتف إلى الشحن بشكل متكرر.

كما تتدهور كفاءة البطاريات مع مرور الوقت، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء السيارات الكهربائية ويحد من انتشارها.

أقوى بطارية في العالم

وسط هذه التحديات، ظهرت مؤخراً تقنية جديدة تعتمد على بطارية نووية صغيرة تحمل اسم BV100، طورتها شركة صينية، وتتميز بقدرتها على العمل لمدة تصل إلى 50 عاماً دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتعتمد هذه البطارية على استخدام نظير النيكل-63 كمصدر للطاقة، حيث يتم تحويل الإشعاع الناتج عن تحلله إلى كهرباء عبر أشباه موصلات مصنوعة من الألماس، ما يسمح بتوليد تيار كهربائي مستمر لفترات طويلة جداً.

ورغم صغر حجمها الذي يقارب حجم العملة المعدنية، تستطيع هذه البطارية إنتاج طاقة تصل إلى نحو 100 ميكروواط عند جهد يبلغ 3 فولت، مع خطط مستقبلية لرفع القدرة إلى 1 واط.

وقد بدأت بالفعل مراحل الإنتاج، ما يعكس تقدماً مهماً في مجال مصادر الطاقة طويلة العمر.

هل يمكن استخدامها للهواتف؟

على الرغم من هذا الإنجاز اللافت، فإن هذه البطارية لا تزال بعيدة عن تشغيل الهواتف الذكية، فمقدار الطاقة الذي توفره يعد محدوداً للغاية مقارنة بمتطلبات الأجهزة الحديثة، التي قد تستهلك آلاف الميلي واط أثناء الاستخدام المكثف مثل مكالمات الفيديو.

وتشير التقديرات إلى أن تشغيل هاتف ببطارية نووية سيتطلب كمية ضخمة من النيكل-63، تصل إلى مئات الأرطال، وهو أمر غير عملي تماماً من حيث الحجم والتكلفة.

في الواقع، فكرة البطاريات النووية ليست جديدة، إذ استخدمت تقنيات مشابهة في تشغيل الأقمار الصناعية منذ عقود، كما ظهرت نماذج مختلفة في خمسينيات القرن الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، قدم باحثون أيضاً بطاريات تعتمد على الكربون-14 يمكن أن تدوم لآلاف السنين، لكنها تظل محدودة من حيث القدرة على تشغيل الأجهزة الاستهلاكية اليومية.

ورغم ذلك، تبدو آفاق هذه التقنية واعدة في مجالات أخرى، مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار التي تحتاج إلى العمل لفترات طويلة دون صيانة أو إعادة شحن، بحسب العلماء.

رغم ذلك، فإن بطارية BV100 حتى الآن لا تشكل بديلاً عملياً لبطاريات الليثيوم في الأجهزة المحمولة، ما يعني أن حلم الهاتف الذي يعمل لعقود دون شحن لا يزال مؤجلاً.