مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بطارية نووية تعمل 50 عاما دون شحن.. هل يمكن استخدامها في الهواتف؟

أحمد أيمن

في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الذكية والسيارات الكهربائية، تظل البطاريات العنصر الحاسم في تشغيل عالمنا الرقمي، ورغم التطور الكبير في تقنيات التخزين، لا يزال العمر المحدود للبطارية يمثل تحدياً رئيسياً، إذ تحتاج الهواتف إلى الشحن بشكل متكرر.

كما تتدهور كفاءة البطاريات مع مرور الوقت، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء السيارات الكهربائية ويحد من انتشارها.

أقوى بطارية في العالم

وسط هذه التحديات، ظهرت مؤخراً تقنية جديدة تعتمد على بطارية نووية صغيرة تحمل اسم BV100، طورتها شركة صينية، وتتميز بقدرتها على العمل لمدة تصل إلى 50 عاماً دون الحاجة إلى إعادة الشحن. 

وتعتمد هذه البطارية على استخدام نظير النيكل-63 كمصدر للطاقة، حيث يتم تحويل الإشعاع الناتج عن تحلله إلى كهرباء عبر أشباه موصلات مصنوعة من الألماس، ما يسمح بتوليد تيار كهربائي مستمر لفترات طويلة جداً.

ورغم صغر حجمها الذي يقارب حجم العملة المعدنية، تستطيع هذه البطارية إنتاج طاقة تصل إلى نحو 100 ميكروواط عند جهد يبلغ 3 فولت، مع خطط مستقبلية لرفع القدرة إلى 1 واط. 

وقد بدأت بالفعل مراحل الإنتاج، ما يعكس تقدماً مهماً في مجال مصادر الطاقة طويلة العمر.

هل يمكن استخدامها للهواتف؟

على الرغم من هذا الإنجاز اللافت، فإن هذه البطارية لا تزال بعيدة عن تشغيل الهواتف الذكية، فمقدار الطاقة الذي توفره يعد محدوداً للغاية مقارنة بمتطلبات الأجهزة الحديثة، التي قد تستهلك آلاف الميلي واط أثناء الاستخدام المكثف مثل مكالمات الفيديو. 

وتشير التقديرات إلى أن تشغيل هاتف ببطارية نووية سيتطلب كمية ضخمة من النيكل-63، تصل إلى مئات الأرطال، وهو أمر غير عملي تماماً من حيث الحجم والتكلفة.

في الواقع، فكرة البطاريات النووية ليست جديدة، إذ استخدمت تقنيات مشابهة في تشغيل الأقمار الصناعية منذ عقود، كما ظهرت نماذج مختلفة في خمسينيات القرن الماضي. 

وفي السنوات الأخيرة، قدم باحثون أيضاً بطاريات تعتمد على الكربون-14 يمكن أن تدوم لآلاف السنين، لكنها تظل محدودة من حيث القدرة على تشغيل الأجهزة الاستهلاكية اليومية.

ورغم ذلك، تبدو آفاق هذه التقنية واعدة في مجالات أخرى، مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار التي تحتاج إلى العمل لفترات طويلة دون صيانة أو إعادة شحن، بحسب العلماء.

رغم ذلك، فإن بطارية BV100 حتى الآن لا تشكل بديلاً عملياً لبطاريات الليثيوم في الأجهزة المحمولة، ما يعني أن حلم الهاتف الذي يعمل لعقود دون شحن لا يزال مؤجلاً.

بطارية نووية أقوى بطارية في العالم الصين بطارية BV100 عمر البطارية النووية

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

النائب عاطف المغاوري

مشروع قانون جديد لإنشاء نقابة المحاسبين القانونيين أمام البرلمان| خاص

تعبيرية

انخفاض التضخم لـ 11.9% في يناير 2026.. نواب: مؤشر قوي يعزز النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية تجاه مصر

أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب

اقتراح برغبة لتعميم خدمة دواؤك لحد باب بيتك بمحافظة الجيزة

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد