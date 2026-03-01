علي جمعة يوضح: سجود السهو قبل أو بعد السلام.. ويكشف حكم الصلاة بالموبايل

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن سجود السهو في الصلاة يجوز أداؤه سواء قبل السلام أو بعده، موضحًا أن المسألة فيها سعة فقهية بين العلماء. وأشار إلى أن الإمام الشافعي يرى أن الأفضل أن يكون سجود السهو قبل التسليم، إلا أنه إذا نسي المصلي وسلّم ثم تذكر، فله أن يسجد بعد السلام، وصلاته صحيحة ولا تبطل لأن الخطأ كان عن نسيان.

الصلاة باستخدام الهاتف

وتطرق جمعة خلال حديثه في برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة صدى البلد، إلى مسألة الصلاة باستخدام الهاتف المحمول لقراءة القرآن، موضحًا أن الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على تطبيقات المصحف لا تُعد مصحفًا بالمعنى الفقهي، وبالتالي لا تأخذ أحكامه المتعلقة بالطهارة.

وأشار إلى أنه لا مانع من الاستعانة بالهاتف أثناء الصلاة لقراءة الآيات، خاصة لمن يخشى الوقوع في الخطأ أو النسيان، كما في حال الإمامة أو التعليم، مؤكدًا أن ذلك يُعد وسيلة مساعدة تدخل في باب التيسير الذي تراعيه الشريعة.

وشدد في ختام حديثه على أهمية الحفاظ على خشوع الصلاة وآدابها، وأن يكون استخدام الوسائل الحديثة في إطار الحاجة دون الإخلال بروح العبادة أو الانشغال بما يذهب التركيز والنية الخالصة.