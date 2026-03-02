قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: مشروعات النقل الجماعي تدعم التنمية المستدامة

إيهاب إمام
إيهاب إمام
عبد الرحمن سرحان

قال النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، إن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطن، ويخفف من حدة التكدس المروري، ويقلل من الانبعاثات البيئية.

وأكد أهمية الاستفادة المثلى من هذا التمويل، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم خطط الدولة في تحديث البنية التحتية.

وأعلن موافقته من حيث المبدأ على الاتفاقيات الأربعة ، مشدداً على ضرورة المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

وشهدت الجلسة مناقشة ٤ اتفاقيات وهم  قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان بالاضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

