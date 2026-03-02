اللي بيحصل ده مش طبيعي.. عبد الرحمن حسن: مش هعامل شاهندة كأنها فرخة

وقع الفنان عبد الرحمن حسن، ضحية مقلب الفنانة فيفي عبدة في برنامج " ألف ليلة وليلة " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وتدور احداث المقلب خلال مشاركة عبد الرحمن حسن لـ فيفي عبده في مشهد تمثيلي وتتعدد المواقف الطريفة والكوميدية بين فيفي وعبده وشيماء سيف .

أكد عبد الرحمن حسن، خلال برنامج ألف ليلة وليلة، انتهاء المشهد الأول تمهيدًا للانتقال إلى المشهد الثاني، قائلًا: "إحنا خلصنا المشهد الأول عشان نخش في المشهد التاني".

وشهدت الحلقة موقفًا كوميديًا بعدما قالت فيفي عبده لعبد الرحمن حسن أنت هتقدم المشهد أمام شاهندة وهي اتحولت لفرخة.

وعلّق عبد الرحمن حسن على الموقف قائلًا: "أنا مش هعاملها كأنها فرخة، لكن هعاملها كأنها الشخصية.

كما قدّم فقرة تمثيلية من فيلم بوحة، وعلق “اللي بيحصل ده مش طبيعي”.