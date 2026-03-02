بشكر ربنا على كل حاجة.. نيقولا معوض: انا مش طموح خالص في حياتي

قال الفنان نيقولا معوض، إنه لم يصرّح يومًا بأنه «ممثل لبناني في طريقه إلى العالمية»، موضحًا أن هذه العبارة لم تصدر عنه، وإنما كُتبت عنه في بعض المواقع، مضيفًا: «في مرة حد سألني إنت نجم عالمي؟ قلت له لا خالص، أنا نجم عربي عندي أعمال بره، يعني شاركت في مشاريع خارج الوطن العربي، لكن عمري ما وصفت نفسي إني نجم عالمي».

وأشار «معوض»، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه في السابق لم يكن يضع «العالمية» هدفًا مباشرًا له، موضحًا أن عدم وجود طموح قد يكون عيبًا؛ لأن الطبيعي أن يكون لدى الإنسان رغبة في التطور والنجاح.

واضاف: « انا مش طموح خالص.. أنا بطبعي مش شخص بيسعى بقوة وراء الفرص، وعشان كده دايمًا بشكر ربنا على كل حاجة جت لي، وبحس إنها نعمة، لأني فعلًا ما كنتش بجري وراها»، مشيرًا إلى أن مشاركاته في أعمال خارج مصر ولبنان جاءت بالصدفة، بعدما تواصل معه صناع هذه الأعمال عبر البريد الإلكتروني.

ونوه بأنه بعد خوض تلك التجارب بدأ يحب الفكرة أكثر، وأصبح لديه طموح أكبر للنجاح، قائلًا إن الطموح في حد ذاته أمر إيجابي، لكن الأهم أن يظل الإنسان شاكرًا لما لديه، مضيفًا: «أنا مش بتحدى حد، أنا بتحدى نفسي، ودايمًا نفسي أنجح وأتطور أكتر»